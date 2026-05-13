Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Norte

: 10 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 23%

: 23% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 50%.