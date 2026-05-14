Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 49 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Noreste

: 5 a 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados, luego soleado. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.