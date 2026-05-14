Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 49 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 9%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 9%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados, luego soleado. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
LA NACION
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