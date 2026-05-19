Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables lluvias y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 61%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables lluvias y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Suroeste

: 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 61%

: 61% Pronóstico: probables lluvias y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.