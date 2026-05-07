Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 45 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oeste

: 5 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 28%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 30%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.