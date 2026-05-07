Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 45 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 28%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 30%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.
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