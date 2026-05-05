La inversión de US$170 millones que transformará el Water Tower Place: nuevas tiendas y atracciones en Chicago

Con una inversión estimada en 170 millones de dólares y para celebrar su 50 aniversario, el centro comercial Water Tower Place tendrá una importante transformación. A partir de los cambios, pronto los clientes podrán disfrutar de nuevas tiendas y atracciones en Chicago, Illinois.

MetLife transformará los primeros pisos del Water Tower Place en Chicago

La compañía MetLife Investment Management, propietaria del centro comercial Water Tower Place desde 2022, compartió con Chicago Sun-Times que remodelará las tres primeras plantas del inmueble.

De acuerdo con los planes, se abrirá una nueva zona para comercios minoristas y un atrio con una galería peatonal. A partir del cuarto piso en adelante, los espacios serán destinados a oficinas y centros de servicio médico.

Matt Sharples, director regional de MetLife, le dijo al medio que a pesar de que los planes de remodelación son ambiciosos, todavía se encuentran en la fase de diseño. Según la empresa, la intención es mantener a Water Tower Place como un “destino emblemático de compras, gastronomía y entretenimiento en Chicago”.

Cuándo estará lista la remodelación de Water Tower Place

Está previsto que la remodelación del centro comercial ubicado en Michigan Avenue inicie el próximo año y finalice a mediados de 2028.

Water Tower Place fue el primer centro comercial vertical en Estados Unidos Facebook Water Tower Place

Durante dicho proceso, según MetLife, buscarán que las tiendas permanezcan abiertas, por lo que realizarán las obras por fases. Actualmente el centro comercial alberga espacios como Lego, American Girl, Adidas y el Museo del Deporte de Chicago.

Se espera que una vez que esté concluida la remodelación, nuevos minoristas estén interesados en los locales disponibles. Principalmente buscarán atraer tiendas especializadas en moda femenina, marcas de ropa y belleza y conceptos de experiencias.

Además, los planes incluyen que cafés y bares reemplacen el antiguo mercado gastronómico Foodlife.

La historia de Water Tower Place en Chicago: más de 50 años en la ciudad

El edificio abrió sus puertas en 1975 y llamó la atención por ser el primer centro comercial vertical de Estados Unidos, de acuerdo con Chicago Star Media.

Durante las siguientes décadas se convirtió en un lugar de referencia en la ciudad. Sin embargo, durante los últimos años enfrentó desafíos como cambios en los hábitos de compra y la pandemia.

El proyecto del Water Tower Place forma parte de una iniciativa más amplia para reposicionar a Michigan Avenue Facebook Water Tower Place

Chicago Sun-Times recordó que su tienda insignia, Macy’s, cerró en 2021. Posteriormente, otros minoristas de renombre como GAP y Banana Republic también dejaron el lugar.

De hecho, los responsables del arrendamiento de locales en el centro comercial señalaron al medio que antes de la pandemia la torre tenía una tasa de desocupación de 15%, mientras que actualmente es del 30% para tiendas especializadas, sin incluir el antiguo espacio que ocupaba Macy’s.

En ese contexto, la remodelación anunciada forma parte de un proyecto más amplio para volver a posicionar a Michigan Avenue como un destacado centro de turismo y compras.

En esa misma línea, en la Magnificent Mile ya se agregaron nuevos comercios con marcas como Mango y Uniqlo. Además, abrieron nuevas atracciones en la zona como la tienda de Harry Potter, el museo Hand & the Eye y hay planes para construir el Salón de la Fama de los Dulces.