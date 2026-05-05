La queja de JB Pritzker sobre el precio de la gasolina en USA: “Estás pagando por la guerra de Trump”

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, expresó públicamente su preocupación debido al aumento sostenido en los precios de la gasolina en Estados Unidos. El político hizo público su reclamo por el impacto en los consumidores, y vinculó la suba con decisiones a nivel nacional.

La declaración del gobernador Pritzker y el trasfondo político

En un mensaje difundido a través de X, el gobernador JB Pritzker se refirió directamente al costo del combustible al cargar los vehículos. “Cuando llenas el tanque, estás pagando por la guerra de Trump”, afirmó.

Pritzker hizo responsable a Trump por la suba de la gasolina en Illinois X de Pritzker

En la misma publicación, señaló que el Medio Oeste experimenta algunos de los incrementos semanales más pronunciados en los precios de la gasolina.

El mandatario estatal agregó que los residentes de Illinois “merecen algo mejor”, en una declaración que se inscribe dentro de un contexto más amplio de discusión política sobre el origen de los aumentos y las responsabilidades en materia energética.

El promedio nacional del costo de la gasolina y la situación en Illinois

De acuerdo con los datos más recientes de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), el precio promedio nacional de la gasolina se ubica en US$4,48 por galón al 5 de mayo de 2026.

En el caso de Illinois, el promedio estatal es superior al nacional, ya que alcanza los US$4,94 por galón en la misma fecha. Esta diferencia posiciona al estado entre aquellos con costos más altos para los conductores, lo que coincide con los aumentos registrados en la región del Medio Oeste.

El mapa del precio de la gasolina hoy en Illinois AAA

Evolución reciente de los precios de la gasolina en Illinois

Los datos detallados de AAA permiten observar la evolución de los precios en distintos tipos de combustible dentro del estado:

Promedio actual (5/5/2026). Regular: US$4,94; Mid-Grade: US$5,50; Premium: US$5,98; diésel: US$6.

Regular: US$4,94; Mid-Grade: US$5,50; Premium: US$5,98; diésel: US$6. Hace una semana. Regular: US$4,45; Mid-Grade: US$5,00; Premium: US$5,48; diésel: US$5,31.

Regular: US$4,45; Mid-Grade: US$5,00; Premium: US$5,48; diésel: US$5,31. Hace un mes. Regular: US$4,29; Mid-Grade: US$4,86; Premium: US$5,33; diésel: US$5,26.

Regular: US$4,29; Mid-Grade: US$4,86; Premium: US$5,33; diésel: US$5,26. Hace un año. Regular: US$3,37; Mid-Grade: US$3,93; Premium: US$4,38; diésel: US$3,54.

La comparación muestra un incremento tanto en el corto como en el largo plazo, con diferencias notorias respecto a los valores registrados hace un año. En particular, el precio del diésel alcanza los US$6, lo que iguala su máximo histórico registrado en el estado.

El precio de la gasolina hoy en Illinois AAA

El caso del costo de la gasolina en el área metropolitana de Chicago y en la ciudad

Dentro de Illinois, el área metropolitana de Chicago presenta precios aún más elevados. Según AAA, los valores actuales son los siguientes:

Regular: US$5,08; Mid-Grade: US$5,63; Premium: US$6,16; diésel: US$6,14.

Estos números superan los promedios estatales y reflejan un incremento considerable respecto a la semana anterior, cuando el combustible regular se ubicaba en US$4,55 por galón. En el caso del diésel, el valor actual se encuentra apenas por debajo de su máximo histórico registrado el día anterior.

El precio de la gasolina hoy en la ciudad de Chicago AAA

Específicamente en la ciudad de Chicago, los valores son aún más altos:

Promedio actual. Regular: US$5,34; Mid-Grade: US$5,88; Premium: US$6,42; diésel: US$6,32.

Regular: US$5,34; Mid-Grade: US$5,88; Premium: US$6,42; diésel: US$6,32. Hace una semana. Regular: US$4,82; Mid-Grade: US$5,37; Premium: US$5,91; diésel: US$5,58.

Regular: US$4,82; Mid-Grade: US$5,37; Premium: US$5,91; diésel: US$5,58. Hace un mes. Regular: US$4,72; Mid-Grade: US$5,26; Premium: US$5,80; diésel: US$5,43.

Regular: US$4,72; Mid-Grade: US$5,26; Premium: US$5,80; diésel: US$5,43. Hace un año. Regular: US$3,76; Mid-Grade: US$4,30; Premium: US$4,85; diésel: US$4,01.

En este caso, el diésel alcanzó un nuevo máximo histórico el 5 de mayo de 2026, mientras que el precio de la gasolina regular se acerca a los niveles más altos registrados en junio de 2022. La comparación con semanas anteriores muestra incrementos sostenidos, lo que refuerza la tendencia alcista señalada en los análisis recientes.