El reclamo de J.B. Pritzker por la Ley de Derechos Electorales y los cambios en la Corte Suprema de EE.UU.

Un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos modificó una interpretación de la Ley de Derechos Electorales al establecer que, para impugnar mapas electorales, ahora debe demostrarse una intención discriminatoria y no solo un efecto negativo sobre votantes minoritarios. En respuesta, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, cuestionó con dureza la decisión del máximo tribunal.

La postura de J.B. Pritzker sobre la decisión de la Corte Suprema

A través de un mensaje difundido en la red social X, el gobernador de Illinois afirmó que la decisión “era una abominación” y representaba “un ataque a una joya fundamental de nuestra república constitucional”.

JB Pritzker cuestionó la decisión de la Corte Suprema

En ese sentido, remarcó que el derecho al voto debe ser garantizado para todos los ciudadanos elegibles, independientemente de su origen o pertenencia, y subrayó que la representación política es un elemento central tanto para mayorías como para minorías.

En el video difundido junto a su publicación, Pritzker insistió en que la resolución judicial debilita un pilar clave del sistema democrático estadounidense. Allí afirmó que cada voto cuenta y que el acceso equitativo a la participación política es un principio esencial.

Además, sostuvo que Illinois adoptará una postura activa frente a este escenario, y aseguró que el estado “luchará”, “defenderá sus valores” y trabajará para “proteger la democracia”.

El impacto del fallo en la legislación estatal

De acuerdo con la cobertura de Capitol News Illinois, la decisión judicial tuvo consecuencias inmediatas en el plano legislativo local. En particular, el Senado estatal decidió no avanzar con una enmienda constitucional vinculada a las reglas de redistribución electoral que había sido aprobada previamente por la Cámara de Representantes.

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El presidente del Senado, Don Harmon, explicó que la determinación responde a la necesidad de analizar con mayor profundidad el alcance del fallo antes de adoptar cambios estructurales.

Según indicó, el objetivo es evitar decisiones apresuradas que puedan derivar en efectos no deseados sobre los derechos electorales de los residentes de Illinois.

Esta decisión implica que cualquier modificación constitucional en esta materia deberá esperar, al menos, hasta 2028, dado que el plazo para someter enmiendas a consideración de los votantes en las elecciones de noviembre ya expiró el 3 de mayo.

Qué establecía la enmienda propuesta en Illinois

La iniciativa legislativa buscaba incorporar en la Constitución de Illinois un principio presente en la Ley de Derechos Electorales federal. En términos generales, ese principio busca evitar la división de grandes grupos minoritarios en múltiples distritos con el objetivo de diluir su poder de voto.

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Entre los lineamientos que contemplaba la propuesta se incluían los siguientes criterios para el diseño de distritos electorales:

Igualdad sustancial en la población de cada distrito.

Garantía de que ningún ciudadano vea restringida su capacidad de participación política por motivos raciales.

Creación, cuando sea posible, de distritos de coalición o influencia racial.

Continuidad territorial de los distritos.

Búsqueda de configuraciones geográficas compactas en la medida de lo posible.

La intención era establecer un marco claro para orientar el proceso de redistribución, al incorporar estándares que refuerzan la equidad en la representación.