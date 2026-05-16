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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo
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El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 61 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Joliet

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 24%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
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