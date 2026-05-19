Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvias y tormentas eléctricas dispersas.
La probabilidad de precipitación de 52%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvias y tormentas eléctricas dispersas.
El tiempo en la noche en Joliet
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 52%
- Pronóstico: lluvias y tormentas eléctricas dispersas
El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 77%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
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