Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 60 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Naperville



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oestesuroeste

: 5 a 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Naperville, Illinois

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.