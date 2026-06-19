Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 60 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 20%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 20%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Naperville, Illinois
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
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