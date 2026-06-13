Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 62 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Ranking: cuáles son las 10 obras más vistas en la taquilla
- 2
Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas
- 3
“Como si fuera pandemia”: los argentinos radicados en Bolivia tienen problemas hasta para movilizarse y estudiar
- 4
Así vivió Luisana Lopilato el show de Michael Bublé en la ceremonia del Mundial: “Orgullo y emoción”