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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo
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El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Naperville

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
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