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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo
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El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 49 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables lluvias y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 20 a 25 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables lluvias y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Naperville

  • Velocidad y dirección del viento: 20 a 25 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 70%
  • Pronóstico: probables lluvias y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 78%.

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 27%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
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