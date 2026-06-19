Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 58 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oestenoroeste

: 5 a 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.