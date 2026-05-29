Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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