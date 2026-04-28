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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril Expedia

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el martes 28 de abril la temperatura rondará entre 42 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 15 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 26%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego heladas aisladas. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego áreas con heladas. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: áreas con heladas, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
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