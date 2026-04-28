Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el martes 28 de abril la temperatura rondará entre 42 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Oeste

: 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 26%

: 26% Pronóstico: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego heladas aisladas. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego áreas con heladas. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: áreas con heladas, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.