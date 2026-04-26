Cancelan el desfile del 5 de mayo por segundo año consecutivo por temor al ICE: “No hay nada que celebrar”

El tradicional desfile del 5 de mayo en Chicago fue cancelado por segundo año consecutivo. Los organizadores confirmaron que la decisión responde al miedo que persiste en la comunidad migrante ante posibles redadas y operativos.

Cancelan desfile del Cinco de Mayo en Chicago

La Cámara de Comercio de Cermak Road y la organización Casa Puebla informaron que la cancelación del evento de 2026 se debe al clima de incertidumbre que enfrentan las familias mexicanas .

. Señalaron que muchas personas temen asistir a reuniones públicas por el riesgo de operativos migratorios y detenciones, según NBC Chicago.

El desfile en Chicago suele ser de personas vestidas como mexicanas o de figuras representativas del país Instagram: @littlevillagechamber

En un posicionamiento oficial, los organizadores explicaron que el aumento en las acciones de control migratorio y la amenaza constante de redadas han provocado que la comunidad de Chicago se retraiga. Héctor Escobar, presidente de Casa Puebla Inc., declaró que “no hay nada que celebrar”.

Cancelación del desfile del 5 de Mayo en Chicago

La suspensión también tiene consecuencias económicas. Escobar declaró a Univision el año pasado que el desfile, que se realiza en el barrio de Little Village, suele generar entre seis y ocho millones de dólares en la economía. Esto representará pérdidas significativas para los negocios y comerciantes locales.

La policía suele salvaguardar la integridad de los asistentes a los desfiles en Chicago Carolyn Kaster - AP

No es la primera vez que se cancela el desfile en Chicago

En años anteriores, incluso sin la existencia de las redadas migratorias, el desfile ya había sido cancelado por múltiples motivos.

En 2024, por ejemplo, un episodio de violencia obligó a desviar el recorrido, lo que derivó en alrededor de 27 arrestos y el aseguramiento de armas, según NBC.

Además, en 2018 y 2019 se canceló porque no hubo ayuda del concejal George Cárdenas, según los propios organizadores al Chicago Sun-Times.

Escobar detalló que Cárdenas había organizado otras festividades para sabotear el desfile y confundir a la población. “Estamos cansados ​​de la falta de apoyo”, dijo.

Qué se celebra el 5 de Mayo en EE.UU. y México

El 5 de mayo es una festividad mexicana que han adoptado los que residen en territorio estadounidense.

Si bien en México no es considerado de igual importancia que el Día de la Independencia, la fecha se ha popularizado como una celebración de la cultura mexicana y mexicoamericana.

Muchos mexicanos en EE.UU. suelen celebrar el 5 de Mayo como si fuese la Independencia Jon Orbach - AP

Según la página oficial del Gobierno de México, el 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla. Fue un conflicto armado entre los ejércitos de México, al mando de Ignacio Zaragoza, y del Segundo Imperio Francés, liderado por Charles Ferdinand Latrille.

Incluso el gobierno mexicano explica en su portal la confusión que suele darse en EE.UU.: “En EUA es el Día de la Herencia Latina, en el que se celebra la inmigración procedente de México. Ello ha dado pie a que se piense erróneamente que es el Día de Independencia de México (el 16 de septiembre)”.