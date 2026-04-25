En Chicago: Brandon Johnson inaugura la biblioteca que produce casi la mitad de su energía con paneles solares

La ciudad de Chicago inauguró un sistema de paneles solares en la biblioteca Toman de Little Village, para generar energía limpia. Se trata de una instalación solar que cubrirá el 43% del consumo eléctrico total del edificio público.

Brandon Johnson inauguró paneles solares en biblioteca de Little Village en Chicago

El alcalde de la llamada Ciudad de los Vientos, Brandon Johnson, encabezó la presentación del proyecto junto a funcionarios del Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés). Es parte de una iniciativa que busca transformar los edificios públicos en modelos de sostenibilidad urbana y eficiencia energética.

Se trata de la tercera remodelación del programa anunciado por el alcalde Brandon Johnson en Chicago Archivo

“Me enorgullece celebrar el Día de la Tierra en Little Village conectando los paneles solares aquí en la biblioteca Toman”, declaró Johnson en un comunicado.

Luego, agregó: “La instalación de paneles solares y las mejoras en eficiencia energética en la biblioteca Toman hacen que los beneficios para la salud de la energía limpia sean accesibles para toda la comunidad de Little Village”.

Cuáles son los beneficios ambientales del nuevo sistema solar en Chicago

De acuerdo con las autoridades de la ciudad de Chicago, hay varios beneficios ambientales que contempla la implementación de las instalaciones solares en edificios públicos.

En el caso de la remodelación en Little Village:

Garantiza una reducción total del consumo de energía del 22,9% .

de energía . La disminución global de emisiones de gases de efecto invernadero alcanza un 43,7%

de efecto invernadero alcanza un 43,7% Los usuarios de la biblioteca disfrutarán de una mayor comodidad térmica gracias a los nuevos equipos eléctricos.

La ciudad de Chicago busca remodelar las estructuras para mejorar los niveles de energía limpia Freepik

A su vez, el Departamento de Gestión de Flotas e Instalaciones (2FM, por sus siglas en inglés) indica que significará importantes ahorros en los costes operativos actuales.

La administración municipal completó la transición de más de 400 edificios a energía renovable en enero de 2025. El alumbrado público de la ciudad también utiliza fuentes limpias bajo este marco de gestión ambiental.

“Esperamos seguir colaborando con el Departamento de Energía y otros socios para identificar más oportunidades de impulsar la generación de energía limpia y apoyar a los barrios de toda la ciudad”, dijo Julie Hernandez-Tomlin, comisionada de 2FM.

Chicago suma su tercera biblioteca con energía solar en barrios prioritarios

La obra, anunciada por el mandatario local, forma parte del programa Chi100 para la expansión equitativa de recursos renovables en los barrios. El proyecto municipal, según el comunicado, prioriza sectores desatendidos para combatir los efectos negativos del cambio climático.

El anuncio del alcalde Brandon Johnson sobre el programa Chi100

En ese marco, la biblioteca Toman es el tercer espacio de este tipo con infraestructura renovable completada hasta la fecha. Otros centros en Humboldt Park y South Chicago ya operan bajo este esquema de ahorro energético desde 2025.

“Llevar la energía solar a los barrios de Chicago es más que un esfuerzo ambiental: es un hito en materia de equidad”, señaló Angela Tovar, directora de Sostenibilidad de Chicago y comisionada del DOE.

Chicago avanza con un cuarto proyecto solar en West Lawn para 2026

Según el anuncio, existe un cuarto proyecto solar que está actualmente en marcha. Estará ubicado específicamente en West Lawn y, de acuerdo con las estimaciones, su finalización está prevista para el próximo verano.

El objetivo central de las autoridades locales es que toda la electricidad consumida en sus dependencias provenga de fuentes 100% renovables.