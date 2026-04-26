Se define cuál será el nuevo impuesto para vehículos de motor que entra en vigor el 1° de julio en Illinois

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, mediante el Departamento de Hacienda (IDOR, por sus siglas en inglés), anunció oficialmente los detalles del impuesto sobre combustibles que entrarán en vigor el 1° de julio de 2026. La actualización tiene una consecuencia directa en las ventas minoristas de combustibles para embarcaciones recreativas y vehículos motorizados.

Modificación por inflación y restricciones legales en Illinois

La normativa afecta a los condados de McHenry, Will, Lake y DuPage. En tanto, las tarifas nuevas estarán en vigor hasta el 30 de junio de 2027.

J.B. Pritzker anunció oficialmente los detalles del impuesto sobre combustibles que entrarán en vigor el 1° de julio de 2026 en Illinois Archivo

Conforme a la Ley del impuesto sobre los combustibles de los condados (55 ILCS 5/5-1035.1), el IDOR está obligado a establecer un aumento anual fundamentado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC, por sus siglas en inglés), que es divulgado por el Departamento de Trabajo estadounidense (DOL, por sus siglas en inglés).

Para el periodo que finalizó en marzo de este año, el porcentaje de aumento determinado fue del 2,68%.

La legislación impone un tope estricto a estas subas y cada nueva tarifa no puede superar el valor vigente al 30 de junio del año anterior más un centavo de dólar.

El IDOR está obligado a establecer un aumento anual fundamentado en el Índice de Precios al Consumidor Archivo

En este ejercicio fiscal, el redondeo se realizó a la décima de centavo más cercana para cumplir con los estándares de la ley estatal, de acuerdo con el informe publicado por el gobierno de Illinois.

Los nuevos valores del impuesto para vehículos de motor de Illinois por condado

A partir del próximo 1° de julio, los conductores y usuarios de embarcaciones en los condados afectados deberán abonar los siguientes montos por cada galón de combustible:

Condado de DuPage : US$0,10.

: US$0,10. Condado de McHenry : US$0,08.

: US$0,08. Condado de Will : US$0,05.

: US$0,05. Condado de Lake: US$0,04.

Estos tributos solo se aplican a las ventas que el comprador consume o utiliza, pero no a las que revende.

Los minoristas a los que se les aplique este impuesto deberán emplear la plataforma MyTax Illinois para pagar y presentar las declaraciones pertinentes de acuerdo con los valores establecidos.

Las declaraciones de Pritzker sobre el costo de vida en Illinois

La medida tiene como objetivo mantener el ingreso destinado al mantenimiento de las carreteras públicas y de las infraestructuras relacionadas con el agua en Illinois, según indicó el gobierno del Estado de la Pradera en el comunicado.

Las categorías actualizadas ya se encuentran disponibles en el buscador oficial de la gobernación.

Según los funcionarios, esta ley habilita a “determinados condados a gravar con un impuesto las ventas al por menor de combustible para vehículos de motor utilizados en vehículos que circulan por las carreteras públicas de Illinois" y para “embarcaciones de recreo” que navegan en las aguas del Estado de la Pradera.

Como se mencionó, las ventas deben estar destinadas al uso o consumo del comprador y no se aplican cuando la transacción está dirigida a la reventa.

“La información sobre los tipos impositivos está disponible en el buscador de tipos impositivos de MyTax Illinois, en mytax.illinois.gov. Utilice MyTax Illinois para presentar y pagar sus declaraciones del impuesto sobre el combustible del condado”, recomendó el gobierno de Pritzker en el mensaje oficial del estado.