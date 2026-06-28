Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 76 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Sursuroeste

: 15 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.