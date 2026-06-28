LA NACION

Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio Expedia

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 76 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 15 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 36%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El lunes 29 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 30 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 2 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 3 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
LA NACION
Más leídas
  1. Cómo fue el “punto de quiebre” de los Milei: un Adorni golpeado y las conversaciones para la transición
    1

    Cómo fue el “punto de quiebre” de los Milei: un Adorni golpeado y las conversaciones para la transición

  2. El video del momento en que Ernestina Pais cruza las vías y la atropella el tren
    2

    El nuevo video del accidente de Ernestina Pais

  3. Amenaza de bomba en la Quinta de Olivos y en Casa Rosada: activaron un protocolo de seguridad
    3

    Amenaza de bomba en la Quinta de Olivos y en Casa Rosada: activaron un protocolo de seguridad

  4. Qué dice el texto completo de la renuncia de Manuel Adorni
    4

    El texto completo de la renuncia de Manuel Adorni