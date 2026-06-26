Cuatro días perdido en una tormenta: encontraron con un dron al perro que toda una ciudad buscaba

Tras las últimas tormentas y tornados registrados en Illinois, un cachorro mestizo desapareció en los suburbios de Naperville. Decenas de personas se unieron para buscarlo y, gracias a la ayuda de un dron, pudieron localizarlo.

Así encontraron al perro perdido tras las tormentas en Illinois

La dueña del perro llamado Earl, Mirielle Hill, conversó con NBC y relató que su mascota se soltó de su arnés mientras se dirigían a una cita con el veterinario el pasado 11 de junio. Según su relato, el mal clima asustó al cachorro, que huyó en medio de la tormenta.

La dueña del perro pidió ayuda a la comunidad de Naperville para localizarlo Imagen generada con Inteligencia Artificial

Hill solicitó ayuda y diversas personas comenzaron a recorrer las calles a pie en busca del cachorro de 11 meses. La mujer aseguró en la entrevista que durante cuatro días los voluntarios se enfocaron en la búsqueda.

Mientras a través de la página de Facebook Lost Dogs Illinois varias personas reportaron haber visto al cachorro, finalmente para recuperarlo fue necesaria la tecnología usada por especialistas.

La empresa de drones especializada en recuperación de mascotas en Illinois

El equipo que buscó a Earl durante días a pesar del mal tiempo en Naperville incluyó no solo a voluntarios, sino a especialistas en recuperación de perros perdidos. La diferencia la logró un piloto de drones.

De acuerdo con NBC, Mike Smith es fundador de SmithicAir, una empresa de drones especializada en la recuperación de mascotas perdidas que fue contratada para ayudar. Gracias a su apoyo, el perro, que portaba un collar azul, fue localizado.

El perro Earl estaba asustado y herido, pero recibió atención y hoy se recupera en su casa Facebook Lost Dogs Illinois

Según Smith, en los últimos dos años su sistema de drones permitió hallar a 40 perros. “Me parece increíble que podamos usar esta tecnología para acortar el tiempo que normalmente se tarda en encontrar mascotas”, dijo el piloto de drones.

Según explicó, tanto en el caso de Earl como en otros en los que participó, comenzó a rastrear los movimientos del perro mediante imágenes térmicas.

Unos siete minutos después detectó una fuente de calor compatible con el perro entre la maleza espesa que bordeaba una valla, a menos de una milla (1,6 kilómetros) de donde se había escapado.

El milagroso rescate de una familia de perros en California

De acuerdo con lo que Smith dijo al medio, una vez que se encuentra al perro, todavía no se está cerca de recuperarlo. Lo que siguió en el caso de Earl fue instalar fuentes de alimento con cámaras y trampas para tratar de atraer al animal.

El perro perdido en Naperville, Illinois, terminó debajo de un auto

Pese a los esfuerzos que se hicieron alrededor del lugar en donde inicialmente se había escondido, finalmente el cachorro Earl fue recuperado a kilómetros de distancia, escondido debajo de un auto en la intersección de la calle 75 y la avenida Garner, en Naperville.

El perro se perdió en medio de las tormentas que azotaron a Naperville

Para evitar que huyera de nuevo, una de las voluntarias, Jill Boland, le pidió a las personas en la zona que se acostaran alrededor del auto para bloquear la salida y así fue como pudieron sacarlo y ponerlo a salvo.

Aunque ya se encuentra sano y de nuevo con su dueña, cuando fue recuperado el perro tenía una herida grave en el cuello que requirió cirugía.