El pueblo pegado a Chicago, con un 87% de latinos, donde la renta promedio es mucho menor que en la ciudad

A solo 19 minutos en auto desde la ciudad de Chicago se ubica Cicero. Este pueblo de Illinois, que se fundó en 1869, tiene costos promedio de alquiler más bajos y una amplia comunidad latina.

Cuánto cuesta alquilar en Cicero, Illinois

Cicero, ubicado a alrededor de 7 millas (11,2 kilómetros) al este de Chicago, en el condado de Cook, ofrece una amplia variedad de inmuebles en alquiler cuyo costo promedio es de alrededor de US$1300 al mes según datos de Zillow Rental.

De acuerdo con la compañía especializada en bienes raíces, en Chicago la renta promedio mensual se eleva hasta los US$2079. Con esas cifras, hay una diferencia de casi US$800.

El precio de renta en Cicero también es menor al promedio nacional. De acuerdo con el portal, la media de Estados Unidos se sitúa en US$2005, por lo que, en comparación, el pueblo en Illinois ofrece costos 35% inferiores.

Los precios varían según factores como el tipo de propiedad, los metros cuadrados y la ubicación. Estos son algunos ejemplos comparativos según datos de Zillow Rental actualizados en junio de 2026:

Apartamento tipo estudio : US$1000 en Cicero , US$1585 en Chicago.

: , US$1585 en Chicago. Apartamento de una habitación : US$1175 en Cicero , US$1930 en Chicago.

: , US$1930 en Chicago. Apartamento de dos habitaciones : US$1625 en Cicero , US$2090 en Chicago.

: , US$2090 en Chicago. Apartamento de tres habitaciones : US$1900 en Cicero , US$2400 en Chicago.

: , US$2400 en Chicago. Apartamento de cuatro habitaciones : US$2550 en Cicero , US$4125 en Chicago.

: , US$4125 en Chicago. Casa: los precios en Cicero oscilan entre US$855 y US$11.425, mientras que en Chicago van de los US$220 a los US$40.000.

Cuánto cuesta comprar una propiedad en Cicero, Illinois

Según U.S. News, el valor promedio nacional de las viviendas en EE.UU. en 2025 fue de US$359.870 mientras que en Cicero, Illinois, fue de US$247.534. La cifra representa un costo menor en comparación con ciudades de tamaño similar.

El precio de las propiedades en Cicero es menor al promedio nacional de Estados Unidos Freepik

Por otra parte, datos de Zillow Home indican que el precio de una vivienda en Cicero también puede variar por barrio, con estos valores estimativos en cada zona:

Lawndale: US$224.734

Sleepy Hollow: US$286.489

LeClaire Courts: US$255.857

Little Village: US$220.396

Archer Heights: US$304.013

South Austin: US$234.215

Vittum Park: US$288.179

Homan Square: US$218.512

El 87% de la población de Cicero se identifica como latina

De acuerdo con la World Population Review, en Cicero viven aproximadamente 81.153 personas y la edad promedio es de 34 años. De dicha población, el 87% se identifica como hispano.

Existen diversas opciones de transporte para llegar a Chicago desde Cicero Google Mpas

Por otra parte, el ingreso promedio familiar es de US$70.842. También en lo que respecta a lo laboral, según U.S. News, los habitantes de Cicero tardan alrededor de 30 minutos en desplazarse hasta su trabajo.

En contraste, la ventaja es que existen diversas vías de transporte público para viajar. La Autoridad de Tránsito de la ciudad ofrece un servicio de tren desde Cicero hasta Chicago.

Además, la línea 54 de Cicero conecta al pueblo con la estación Midway de la Línea Naranja, desde donde los pasajeros pueden transbordar al tren para llegar al centro de Chicago.

También existe un servicio de autobús privado con una ruta directa. En ese contexto, Cicero puede ser una alternativa atractiva para quienes trabajan en Chicago pero buscan costos de vivienda más accesibles.