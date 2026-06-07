Comida gratis en Chicago: dónde y cuándo retirar bolsas de alimentos del 8 al 12 de junio
El Greater Chicago Food Depository coordina 25 puntos de distribución esta semana; no se requiere identificación ni green card para acceder
- 3 minutos de lectura'
En Chicago, continuarán los operativos de entrega de comida gratis esta semana entre el 8 y el 12 de junio a través de distintas despensas y centros comunitarios que integran la red del Greater Chicago Food Depository. La organización, fundada en 1979, coordina programas de distribución de alimentos mediante iglesias, organizaciones sin fines de lucro y centros vecinales.
¿Dónde conseguir comida gratis el lunes 8 de junio?
El mapa interactivo de Greater Chicago Food Depository muestra que el lunes 8 de junio habrá dos organizaciones que distribuirán bolsas de alimentos en Chicago.
Los despliegues se realizarán en los barrios de Lincoln Park y Lower West Side con atención hasta las 13.30 (hora local).
|Organización
|Horario
|Dirección
|Teléfono
Pilsen Food Pantry
10 hs a 13.30 hs
2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
773-812-3150
Care For Friends
11 hs a 13 hs
530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614
773-932-1010
El calendario de despensas para el martes 9 de junio
El martes 9 de junio será el día con mayor cantidad de puntos de distribución de la semana. Nueve organizaciones darán bolsas de alimentos en barrios como Near North Side, West Loop, West Town, Lower West Side, Lincoln Park y Near South Side. Las primeras aperturas serán a las 9 hs y algunos programas funcionarán hasta las 17 hs.
|Organización
|Horario
|Dirección
|Teléfono
Northwestern University Settlement Association
9 hs a 12 hs
1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622
773-278-7471
St James
9 hs a 11 hs
2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616
312-842-1919
Chicago Lights
9.30 hs a 11.30 hs
126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
312-640-2571
Harvest Hub Lincoln Park
9.30 hs a 12 hs
2145 N Halsted St, Chicago, IL 60614
312-278-4130
St Matthew Child Advocate
10 hs a 12 hs
1000 N Orleans St, Chicago, IL 60610
312-613-5740
Chicago Temple Corps Community Center
10 hs a 12 hs
1 N Ogden Ave, Chicago, IL 60607
312-492-6803
First Baptist Congregational Church
10 hs a 12 hs
1613 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612
312-243-8047
Pilsen Food Pantry
10 hs a 13.30 hs
2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
773-812-3150
St Pius V Parish
14 hs a 17 hs
1919 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
312-226-6161
¿Qué organizaciones entregarán alimentos el miércoles 10 de junio?
Las distribuciones continuarán el miércoles 10 con cinco puntos de atención repartidos en distintos sectores de Chicago. Los operativos se realizarán en barrios como West Town, Near South Side, Lower West Side y Near West Side. La jornada comenzará a las 9 hs y se extenderá hasta las 16.30 hs.
|Organización
|Horario
|Dirección
|Teléfono
Northwestern University Settlement Association
9 hs a 12 hs
1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622
773-278-7471
St James
9 hs a 11 hs
2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616
312-842-1919
Pilsen Food Pantry
10 hs a 13.30 hs
2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
773-812-3150
Midwest Asian Health Association
14.30 hs a 16.30 hs
218 W 26th St, Chicago, IL 60616
312-225-8659
Pilgrim Rest MBC*
12 hs a 14 hs
1901 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612
773-398-9249
Los centros de distribución abiertos el jueves 11 de junio
El jueves 11 habrá siete puntos de entrega de bolsas de alimentos en distintos sectores de Chicago. Los suministros estarán disponibles en barrios como West Town, Near South Side, Lower West Side, Lincoln Park y Near West Side.
|Organización
|Horario
|Dirección
|Teléfono
Northwestern University Settlement Association
9 hs a 12 hs
1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622
773-278-7471
St James
9 hs a 11 hs
2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616
312-842-1919
Harvest Hub Lincoln Park
9.30 hs a 12 hs
2145 N Halsted St, Chicago, IL 60614
312-278-4130
Midwest Asian Health Association
10 hs a 12 hs
218 W 26th St, Chicago, IL 60616
312-225-8659
Midwest Corps Community Center
10 hs a 12 hs
20 S Campbell Ave, Chicago, IL 60612
312-733-4801
Pilsen Food Pantry
14 hs a 17 hs
2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
773-812-3150
Pilsen Wellness Center, Inc.
15 hs a 17 hs
2319 S Damen Ave, Chicago, IL 60608
773-579-8932
¿Dónde retirar las bolsas de alimentos el viernes 12 de junio?
Finalmente, el viernes 12 cerrará la semana con cuatro puestos de alimentos. Las entregas se realizarán en barrios como Near North Side, Lower West Side, Near West Side y Lincoln Park
|Organización
|Horario
|Dirección
|Teléfono
Chicago Lights
9.30 hs a 11.30 hs
126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
312-640-2571
Pilsen Food Pantry
10 hs a 13.30 hs
2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
773-812-3150
Pilsen Wellness Center, Inc.
10 hs a 12 hs
2319 S Damen Ave, Chicago, IL 60608
773-579-8932
Our Lady of the Holy Family
13.30 hs a 15.30 hs
1334 W Flournoy St, Chicago, IL 60607
312-519-6200
¿Quiénes pueden recibir comida gratis y qué requisitos deben cumplir para acceder?
Las despensas y programas alimentarios que integran la red del Greater Chicago Food Depository están abiertos a cualquier persona que necesite ayuda para acceder a alimentos. Según la organización, sus centros comunitarios y despensas atienden a todas las personas, independientemente de su religión, situación económica o estatus migratorio.
Para recibir alimentos, generalmente no es obligatorio presentar una identificación. Aunque algunos programas pueden solicitar un documento para verificar el área de residencia o controlar la cantidad de visitas permitidas, nadie está obligado a mostrar una identificación para acceder a la asistencia alimentaria.
De todos modos, se recomienda comunicarse previamente con la organización para conocer los requisitos específicos. A su vez, aclaran que no es necesario demostrar una situación de pobreza extrema ni estar en condición de calle para recibir ayuda.
Además, la organización destaca que los inmigrantes también pueden acceder a estos servicios. No es requisito ser ciudadano estadounidense ni poseer una green card.
En cuanto a los productos entregados, cada programa ofrece distintos tipos de alimentos, aunque habitualmente las bolsas incluyen frutas y verduras frescas, además de productos envasados de consumo básico. Algunas organizaciones también permiten que un familiar o amigo retire los alimentos en nombre de otra persona cuando existen dificultades de movilidad o transporte.
Otras noticias de Agenda EEUU
Florida. Millonarios crean escuelas privadas por falta de cupos: simuladores de vuelo y sueldos de US$80.000
Avanza Abbott. Texas elimina el examen de CDL en español: qué pasa con los conductores latinos que no hablan inglés
Nueva normativa del Uscis. Cuáles son los documentos clave para un ajuste de estatus de green card
- 1
Gabriel Rolón, psicólogo: “La felicidad es la posibilidad de mirar hacia adentro sin sentir vergüenza de quien uno es“
- 2
Conrado Estol, neurólogo: “Si no se logra controlar la ansiedad con hábitos, hay que consultar a un profesional”
- 3
Lionel Scaloni hizo debutar a cuatro jugadores en el 2-0 de Argentina a Honduras y uno pelea por un lugar
- 4
La selección de Irán en el Mundial: llegó a Tijuana bajo un fuerte operativo de seguridad