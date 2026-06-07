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Comida gratis en Chicago: dónde y cuándo retirar bolsas de alimentos del 8 al 12 de junio

El Greater Chicago Food Depository coordina 25 puntos de distribución esta semana; no se requiere identificación ni green card para acceder

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La red de despensas del Greater Chicago Food Depository mantendrá operativos de entrega gratuita de alimentos entre el 8 y el 12 de junio en distintos barrios de Chicago
La red de despensas del Greater Chicago Food Depository mantendrá operativos de entrega gratuita de alimentos entre el 8 y el 12 de junio en distintos barrios de ChicagoGreater Chicago Food Depository

En Chicago, continuarán los operativos de entrega de comida gratis esta semana entre el 8 y el 12 de junio a través de distintas despensas y centros comunitarios que integran la red del Greater Chicago Food Depository. La organización, fundada en 1979, coordina programas de distribución de alimentos mediante iglesias, organizaciones sin fines de lucro y centros vecinales.

¿Dónde conseguir comida gratis el lunes 8 de junio?

El mapa interactivo de Greater Chicago Food Depository muestra que el lunes 8 de junio habrá dos organizaciones que distribuirán bolsas de alimentos en Chicago.

El viernes 12 de junio cerrará la semana con cinco puntos de distribución de alimentos gratuitos
El viernes 12 de junio cerrará la semana con cinco puntos de distribución de alimentos gratuitosGreater Chicago Food Depository

Los despliegues se realizarán en los barrios de Lincoln Park y Lower West Side con atención hasta las 13.30 (hora local).

OrganizaciónHorarioDirecciónTeléfono
Pilsen Food Pantry
10 hs a 13.30 hs
2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
773-812-3150
Care For Friends
11 hs a 13 hs
530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614
773-932-1010

El calendario de despensas para el martes 9 de junio

El martes 9 de junio será el día con mayor cantidad de puntos de distribución de la semana. Nueve organizaciones darán bolsas de alimentos en barrios como Near North Side, West Loop, West Town, Lower West Side, Lincoln Park y Near South Side. Las primeras aperturas serán a las 9 hs y algunos programas funcionarán hasta las 17 hs.

OrganizaciónHorarioDirecciónTeléfono
Northwestern University Settlement Association
9 hs a 12 hs
1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622
773-278-7471
St James
9 hs a 11 hs
2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616
312-842-1919
Chicago Lights
9.30 hs a 11.30 hs
126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
312-640-2571
Harvest Hub Lincoln Park
9.30 hs a 12 hs
2145 N Halsted St, Chicago, IL 60614
312-278-4130
St Matthew Child Advocate
10 hs a 12 hs
1000 N Orleans St, Chicago, IL 60610
312-613-5740
Chicago Temple Corps Community Center
10 hs a 12 hs
1 N Ogden Ave, Chicago, IL 60607
312-492-6803
First Baptist Congregational Church
10 hs a 12 hs
1613 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612
312-243-8047
Pilsen Food Pantry
10 hs a 13.30 hs
2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
773-812-3150
St Pius V Parish
14 hs a 17 hs
1919 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
312-226-6161

¿Qué organizaciones entregarán alimentos el miércoles 10 de junio?

Las distribuciones continuarán el miércoles 10 con cinco puntos de atención repartidos en distintos sectores de Chicago. Los operativos se realizarán en barrios como West Town, Near South Side, Lower West Side y Near West Side. La jornada comenzará a las 9 hs y se extenderá hasta las 16.30 hs.

OrganizaciónHorarioDirecciónTeléfono
Northwestern University Settlement Association
9 hs a 12 hs
1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622
773-278-7471
St James
9 hs a 11 hs
2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616
312-842-1919
Pilsen Food Pantry
10 hs a 13.30 hs
2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
773-812-3150
Midwest Asian Health Association
14.30 hs a 16.30 hs
218 W 26th St, Chicago, IL 60616
312-225-8659
Pilgrim Rest MBC*
12 hs a 14 hs
1901 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612
773-398-9249
El lunes 8 de junio habrá dos puntos de distribución de bolsas de alimentos en Lincoln Park y Lower West Side
El lunes 8 de junio habrá dos puntos de distribución de bolsas de alimentos en Lincoln Park y Lower West SideGreater Chicago Food Depository

Los centros de distribución abiertos el jueves 11 de junio

El jueves 11 habrá siete puntos de entrega de bolsas de alimentos en distintos sectores de Chicago. Los suministros estarán disponibles en barrios como West Town, Near South Side, Lower West Side, Lincoln Park y Near West Side.

OrganizaciónHorarioDirecciónTeléfono
Northwestern University Settlement Association
9 hs a 12 hs
1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622
773-278-7471
St James
9 hs a 11 hs
2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616
312-842-1919
Harvest Hub Lincoln Park
9.30 hs a 12 hs
2145 N Halsted St, Chicago, IL 60614
312-278-4130
Midwest Asian Health Association
10 hs a 12 hs
218 W 26th St, Chicago, IL 60616
312-225-8659
Midwest Corps Community Center
10 hs a 12 hs
20 S Campbell Ave, Chicago, IL 60612
312-733-4801
Pilsen Food Pantry
14 hs a 17 hs
2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
773-812-3150
Pilsen Wellness Center, Inc.
15 hs a 17 hs
2319 S Damen Ave, Chicago, IL 60608
773-579-8932
Los operativos del martes estarán disponibles desde las 9 hs y algunos centros permanecerán abiertos hasta las 17 hs
Los operativos del martes estarán disponibles desde las 9 hs y algunos centros permanecerán abiertos hasta las 17 hsGreater Chicago Food Depository

¿Dónde retirar las bolsas de alimentos el viernes 12 de junio?

Finalmente, el viernes 12 cerrará la semana con cuatro puestos de alimentos. Las entregas se realizarán en barrios como Near North Side, Lower West Side, Near West Side y Lincoln Park

OrganizaciónHorarioDirecciónTeléfono
Chicago Lights
9.30 hs a 11.30 hs
126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
312-640-2571
Pilsen Food Pantry
10 hs a 13.30 hs
2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
773-812-3150
Pilsen Wellness Center, Inc.
10 hs a 12 hs
2319 S Damen Ave, Chicago, IL 60608
773-579-8932
Our Lady of the Holy Family
13.30 hs a 15.30 hs
1334 W Flournoy St, Chicago, IL 60607
312-519-6200

¿Quiénes pueden recibir comida gratis y qué requisitos deben cumplir para acceder?

Las despensas y programas alimentarios que integran la red del Greater Chicago Food Depository están abiertos a cualquier persona que necesite ayuda para acceder a alimentos. Según la organización, sus centros comunitarios y despensas atienden a todas las personas, independientemente de su religión, situación económica o estatus migratorio.

Para recibir alimentos, generalmente no es obligatorio presentar una identificación. Aunque algunos programas pueden solicitar un documento para verificar el área de residencia o controlar la cantidad de visitas permitidas, nadie está obligado a mostrar una identificación para acceder a la asistencia alimentaria.

De todos modos, se recomienda comunicarse previamente con la organización para conocer los requisitos específicos. A su vez, aclaran que no es necesario demostrar una situación de pobreza extrema ni estar en condición de calle para recibir ayuda.

Además, la organización destaca que los inmigrantes también pueden acceder a estos servicios. No es requisito ser ciudadano estadounidense ni poseer una green card.

En cuanto a los productos entregados, cada programa ofrece distintos tipos de alimentos, aunque habitualmente las bolsas incluyen frutas y verduras frescas, además de productos envasados de consumo básico. Algunas organizaciones también permiten que un familiar o amigo retire los alimentos en nombre de otra persona cuando existen dificultades de movilidad o transporte.

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