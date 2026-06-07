Comida gratis en Chicago: dónde y cuándo retirar bolsas de alimentos del 8 al 12 de junio

En Chicago, continuarán los operativos de entrega de comida gratis esta semana entre el 8 y el 12 de junio a través de distintas despensas y centros comunitarios que integran la red del Greater Chicago Food Depository. La organización, fundada en 1979, coordina programas de distribución de alimentos mediante iglesias, organizaciones sin fines de lucro y centros vecinales.

¿Dónde conseguir comida gratis el lunes 8 de junio?

El mapa interactivo de Greater Chicago Food Depository muestra que el lunes 8 de junio habrá dos organizaciones que distribuirán bolsas de alimentos en Chicago.

El viernes 12 de junio cerrará la semana con cinco puntos de distribución de alimentos gratuitos Greater Chicago Food Depository

Los despliegues se realizarán en los barrios de Lincoln Park y Lower West Side con atención hasta las 13.30 (hora local).

Organización Horario Dirección Teléfono Pilsen Food Pantry 10 hs a 13.30 hs 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 773-812-3150 Care For Friends 11 hs a 13 hs 530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614 773-932-1010

El calendario de despensas para el martes 9 de junio

El martes 9 de junio será el día con mayor cantidad de puntos de distribución de la semana. Nueve organizaciones darán bolsas de alimentos en barrios como Near North Side, West Loop, West Town, Lower West Side, Lincoln Park y Near South Side. Las primeras aperturas serán a las 9 hs y algunos programas funcionarán hasta las 17 hs.

Organización Horario Dirección Teléfono Northwestern University Settlement Association 9 hs a 12 hs 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622 773-278-7471 St James 9 hs a 11 hs 2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616 312-842-1919 Chicago Lights 9.30 hs a 11.30 hs 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 312-640-2571 Harvest Hub Lincoln Park 9.30 hs a 12 hs 2145 N Halsted St, Chicago, IL 60614 312-278-4130 St Matthew Child Advocate 10 hs a 12 hs 1000 N Orleans St, Chicago, IL 60610 312-613-5740 Chicago Temple Corps Community Center 10 hs a 12 hs 1 N Ogden Ave, Chicago, IL 60607 312-492-6803 First Baptist Congregational Church 10 hs a 12 hs 1613 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612 312-243-8047 Pilsen Food Pantry 10 hs a 13.30 hs 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 773-812-3150 St Pius V Parish 14 hs a 17 hs 1919 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 312-226-6161

¿Qué organizaciones entregarán alimentos el miércoles 10 de junio?

Las distribuciones continuarán el miércoles 10 con cinco puntos de atención repartidos en distintos sectores de Chicago. Los operativos se realizarán en barrios como West Town, Near South Side, Lower West Side y Near West Side. La jornada comenzará a las 9 hs y se extenderá hasta las 16.30 hs.

Organización Horario Dirección Teléfono Northwestern University Settlement Association 9 hs a 12 hs 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622 773-278-7471 St James 9 hs a 11 hs 2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616 312-842-1919 Pilsen Food Pantry 10 hs a 13.30 hs 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 773-812-3150 Midwest Asian Health Association 14.30 hs a 16.30 hs 218 W 26th St, Chicago, IL 60616 312-225-8659 Pilgrim Rest MBC* 12 hs a 14 hs 1901 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612 773-398-9249

El lunes 8 de junio habrá dos puntos de distribución de bolsas de alimentos en Lincoln Park y Lower West Side Greater Chicago Food Depository

Los centros de distribución abiertos el jueves 11 de junio

El jueves 11 habrá siete puntos de entrega de bolsas de alimentos en distintos sectores de Chicago. Los suministros estarán disponibles en barrios como West Town, Near South Side, Lower West Side, Lincoln Park y Near West Side.

Organización Horario Dirección Teléfono Northwestern University Settlement Association 9 hs a 12 hs 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622 773-278-7471 St James 9 hs a 11 hs 2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616 312-842-1919 Harvest Hub Lincoln Park 9.30 hs a 12 hs 2145 N Halsted St, Chicago, IL 60614 312-278-4130 Midwest Asian Health Association 10 hs a 12 hs 218 W 26th St, Chicago, IL 60616 312-225-8659 Midwest Corps Community Center 10 hs a 12 hs 20 S Campbell Ave, Chicago, IL 60612 312-733-4801 Pilsen Food Pantry 14 hs a 17 hs 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 773-812-3150 Pilsen Wellness Center, Inc. 15 hs a 17 hs 2319 S Damen Ave, Chicago, IL 60608 773-579-8932

Los operativos del martes estarán disponibles desde las 9 hs y algunos centros permanecerán abiertos hasta las 17 hs Greater Chicago Food Depository

¿Dónde retirar las bolsas de alimentos el viernes 12 de junio?

Finalmente, el viernes 12 cerrará la semana con cuatro puestos de alimentos. Las entregas se realizarán en barrios como Near North Side, Lower West Side, Near West Side y Lincoln Park

Organización Horario Dirección Teléfono Chicago Lights 9.30 hs a 11.30 hs 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 312-640-2571 Pilsen Food Pantry 10 hs a 13.30 hs 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 773-812-3150 Pilsen Wellness Center, Inc. 10 hs a 12 hs 2319 S Damen Ave, Chicago, IL 60608 773-579-8932 Our Lady of the Holy Family 13.30 hs a 15.30 hs 1334 W Flournoy St, Chicago, IL 60607 312-519-6200

¿Quiénes pueden recibir comida gratis y qué requisitos deben cumplir para acceder?

Las despensas y programas alimentarios que integran la red del Greater Chicago Food Depository están abiertos a cualquier persona que necesite ayuda para acceder a alimentos. Según la organización, sus centros comunitarios y despensas atienden a todas las personas, independientemente de su religión, situación económica o estatus migratorio.

Para recibir alimentos, generalmente no es obligatorio presentar una identificación. Aunque algunos programas pueden solicitar un documento para verificar el área de residencia o controlar la cantidad de visitas permitidas, nadie está obligado a mostrar una identificación para acceder a la asistencia alimentaria.

De todos modos, se recomienda comunicarse previamente con la organización para conocer los requisitos específicos. A su vez, aclaran que no es necesario demostrar una situación de pobreza extrema ni estar en condición de calle para recibir ayuda.

Además, la organización destaca que los inmigrantes también pueden acceder a estos servicios. No es requisito ser ciudadano estadounidense ni poseer una green card.

En cuanto a los productos entregados, cada programa ofrece distintos tipos de alimentos, aunque habitualmente las bolsas incluyen frutas y verduras frescas, además de productos envasados de consumo básico. Algunas organizaciones también permiten que un familiar o amigo retire los alimentos en nombre de otra persona cuando existen dificultades de movilidad o transporte.