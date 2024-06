Comidas gratis para menores de edad en Chicago: dónde se brinda, cómo acceder y hasta cuándo dura

Escuchar

El inmenso dispositivo que armó Chicago para ofrecer comidas gratis a menores de edad incluyen cereales integrales, frutas y verduras frescas. El programa está financiado por el Departamento de Agricultura (USDA, en inglés) y administrado por la Junta de Educación del Estado de Illinois.

No se requiere registro ni identificación para el programa, que se extenderá hasta el 16 de agosto. Aquellos que deseen participar pueden enviar un mensaje de texto con la palabra “FOOD” o “COMIDA” al 304304 para obtener información adicional, o visitar el sitio web del Banco de Alimentos.

Comidas para estudiantes

Otras asociaciones también ofrecen comidas gratuitas para los estudiantes, incluido el Greater Chicago Food Depository, que participa en un programa de comidas de verano llamado Rise & Shine Illinois. Se puede encontrar más información sobre elegibilidad y recursos adicionales en el sitio web del grupo.

Adicionalmente, las Escuelas Públicas de Chicago también ofrecerán comidas gratuitas a los estudiantes durante los meses de verano, a través de una variedad de programas. Si bien algunos sitios ofrecen sólo para almuerzos, otros brindan desayunos y almuerzos, de acuerdo a lo informado.

Comidas gratuitas en Aurora

El Zoológico Phillips Park en Aurora es uno de los doce sitios que también se dedicarán a brindar comidas gratuitas a los niños menores de edad de Chicago que lo precisen, como parte del Programa de Servicio de Alimentos de Verano del Banco de Alimentos del Norte de Illinois. Ofrecerán desayunos, almuerzos y refrigerios todos los días de la semana.

“Si no estuviéramos aquí haciendo estas comidas, no podríamos ofrecer este servicio de verano. Los niños dependen de las comidas de la escuela, y cuando no hay clases, el hambre de los niños aumenta, por lo que si no habría nadie repartiendo estas viandas, probablemente no almorzarían hoy”, aseguró a Telemundo Jen Lamplough, directora del Banco de Alimentos del Norte de Illinois.

Según el sitio web del grupo, un promedio de 7.600 niños menores de 18 años participaron cada día en 2023, y se sirvieron más de 285.000 comidas en 112 sitios.

SNAP brinda beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos (imagen ilustrativa)

Programa de Cupones para Alimentos

En Estados Unidos rige el Programa de Cupones para Alimentos (SNAP). La misión de esta organización (SNAP, sigla en inglés) es eliminar el hambre y mejorar la nutrición y la salud. El programa ayuda a las familias de bajos ingresos a comprar la comida necesaria para una dieta nutritiva. La institución cuenta con un número de teléfono gratuito: 1-800-221-5689, y una página web para canalizar dudas.

“Su misión es aumentar la seguridad alimentaria y reducir el hambre en asociación con organizaciones cooperantes brindando a los niños y a las personas de bajos ingresos acceso a alimentos, una dieta saludable y educación nutricional de una manera que apoye a la agricultura estadounidense e inspire confianza pública”, afirma su página web.

“Estas son comidas hechas a medida para niños. Son fáciles, divertidas y deliciosas. Es una excelente manera de llevar alimento a los niños y una gran forma de obtener nutrición. De lo contrario, estarían comiendo en casa o esperando hasta la hora de cenar”, agregó Lamplough, de acuerdo a lo recogido por el sitio 2001 Online.

De acuerdo a la organización, participan en el programa una variedad de parques, iglesias y escuelas.

