Adiós a los Bears de Chicago: el nuevo y ambicioso plan al salir de Illinois

A 11 días del freno legislativo que dejó en pausa un proyecto de ley destinado a facilitar la construcción de un estadio en Illinois, los Chicago Bears evalúan avanzar con una alternativa en Hammond, Indiana. Pese a que el gobernador JB Pritzker afirmó recientemente que confía en que el equipo permanezca en el estado, la franquicia todavía no tomó una decisión final. El lugar donde podría levantarse el estadio es una zona natural cercana a Wolf Lake, que ya comenzó a generar cuestionamientos de grupos ambientalistas.

¿Dónde podría construirse el nuevo estadio de los Bears en Indiana?

El proyecto que analizan los Bears se ubicaría en el noroeste de Indiana, en terrenos cercanos a Wolf Lake, un lago que se extiende entre Illinois e Indiana. De acuerdo con ABC7 Chicago, el área evaluada estaría ocupada actualmente por el Lost Marsh Golf Course, un campo de golf municipal de Hammond.

Los terrenos actualmente son ocupados por el Lost Marsh Golf Course Tripadvisor

Ese terreno fue construido en una zona que en el pasado funcionó como un vertedero industrial. Aunque el equipo no confirmó una ubicación definitiva dentro de Hammond, distintas fuentes a las que consultó el medio citado consideran que esa zona sería el lugar más probable para levantar el nuevo estadio.

Las autoridades locales ven la iniciativa como una oportunidad de desarrollo económico y turístico. Un visitante del lago, Dale Brumm, señaló que el proyecto podría atraer más público a la región y facilitar el acceso de aficionados que viven en Indiana.

Las preocupaciones ambientales por el impacto en Wolf Lake

La posible construcción del estadio también generó inquietudes entre organizaciones ambientales que trabajan en la protección del ecosistema de Wolf Lake.

Según explicó ABC7 Chicago, el lago y los terrenos circundantes abarcan más de 800 acres (323 hectáreas) y albergan más de 2000 especies de plantas y animales. Además, el área forma parte de una ruta migratoria utilizada por aves durante el otoño.

El proyecto en Indiana se ubicaría cerca de Wolf Lake Tripadvisor

Paul Botts, director de la organización Wetlands Initiative, señaló que un proyecto de gran escala podría “afectar el equilibrio ambiental de la zona”. En ese sentido, sostuvo que la presencia de una infraestructura de ese tamaño tendría “consecuencias sobre el lago y los ecosistemas cercanos”.

Michael Boos, fundador del grupo Wolf Lake Initiative en el lado de Illinois, indicó que prefiere que el equipo construya su estadio en otro lugar. Sin embargo, aclaró que su organización no planea intervenir activamente para bloquear el proyecto.

El debate por los incentivos fiscales y el freno legislativo en Illinois

El intento de mantener al equipo en Illinois se vincula con un proyecto de ley que busca modificar el sistema de impuestos a la propiedad para grandes desarrollos.

La iniciativa permitiría a proyectos considerados “megaproyectos” negociar pagos fiscales con gobiernos locales en lugar de pagar impuestos basados únicamente en el aumento del valor de la propiedad durante la construcción.

Según informó Axios Chicago, el proyecto avanzó inicialmente cuando un comité de la Cámara de Representantes de Illinois lo aprobó por 13 votos contra siete.

El proyecto de ley permitiría a los llamados megaproyectos negociar pagos fiscales con gobiernos locales

Sin embargo, antes de llegar a una votación completa en la Cámara, legisladores demócratas de Chicago expresaron preocupaciones sobre el impacto del plan en los ingresos fiscales de la ciudad.

Ante la falta de consenso, los líderes legislativos decidieron suspender la votación y la cámara no retomará el debate hasta mediados o fines de marzo.

JB Pritzker busca mantener al equipo dentro del estado

Mientras Indiana avanza con incentivos para atraer al equipo, el gobierno de Illinois intenta crear condiciones para que los Bears permanezcan en el estado.

El gobernador JB Pritzker afirmó que Illinois tiene buenas probabilidades de retener a la franquicia y explicó que la administración estatal promueve una legislación vinculada al desarrollo económico de grandes proyectos.

Según declaró a Capitol News Illinois la semana pasada, el objetivo es ofrecer herramientas que faciliten la construcción de un estadio en el terreno que el equipo posee en Arlington Heights.

Illinois podría respaldar obras de infraestructura vinculadas al proyecto, aunque descartó financiar el estadio soldierfield.com

Pritzker sostuvo que los Bears “no se habían preparado bien para lograr algo” en el proceso legislativo que fue frenado y señaló que su gobierno intenta ayudarlos a avanzar.

El mandatario también explicó que el estado podría respaldar infraestructura pública vinculada al proyecto, aunque descartó financiar directamente la construcción del estadio.

El futuro del estadio, aún sin definición

Las negociaciones políticas continúan y el equipo analiza distintas ubicaciones para su nuevo estadio. Los Bears todavía no anunciaron un cronograma para decidir dónde construirán la futura sede.

La franquicia señaló en un comunicado que mantiene abiertas varias alternativas y que estudia la viabilidad de los terrenos disponibles.

Según declaraciones de JB Pritzker a MS Now, las dos ubicaciones que siguen en evaluación son Arlington Heights, en Illinois, y Hammond, en Indiana, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el histórico equipo de Chicago se traslade a otro estado.