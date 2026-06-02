¿Siguen los Bears en Illinois? La ley que abre el camino para dejar a la franquicia en Chicago

Los Chicago Bears continúan hasta el momento en Illinois, aunque el futuro de su localía permanece sin definición tras el cierre de la sesión legislativa estatal. La Cámara de Representantes concluyó sus trabajos sin tratar una propuesta que había recibido respaldo previo en el Senado y que pretendía crear condiciones para el desarrollo de un nuevo estadio.

La ley que buscaba facilitar un nuevo estadio para los Chicago Bears

La iniciativa surgió luego de que fracasaran otros intentos para atender una de las principales preocupaciones de la franquicia: el impacto de los impuestos sobre la propiedad en un eventual complejo deportivo. La falta de una resolución legislativa mantiene abiertas varias alternativas para la organización.

El proyecto de ley HB 0958 impulsaba la creación de Autoridades Municipales de Estadios, organismos que podrían ser establecidos por municipios del Condado de Cook con más de 70.000 habitantes. La medida estaba diseñada para que ciudades como Chicago y Arlington Heights pudieran desarrollar y administrar instalaciones deportivas de gran escala.

Bajo este esquema, los estadios pasarían a ser de propiedad pública. La franquicia asumiría la construcción con recursos privados y posteriormente transferiría la titularidad a la autoridad municipal correspondiente, que a su vez arrendaría el inmueble al equipo.

La estructura jurídica permitiría que estas instalaciones quedaran exentas del impuesto a la propiedad, uno de los puntos centrales planteados por los Bears durante las negociaciones sobre su futuro estadio.

“El gobernador Pritzker es un administrador responsable del dinero de los contribuyentes que siempre ha querido que los Bears permanezcan en Illinois y ha estado abierto a un acuerdo sensato, por lo que debe revisar cuidadosamente este nuevo proyecto de ley”, indicó la oficina del gobernador, según lo retomado por Chicago Sun-Times.

Cómo funcionaría el sistema de financiamiento propuesto en Illinois

La legislación contemplaba que las nuevas autoridades tuvieran capacidad para emitir bonos de ingresos destinados a financiar obras, infraestructura y remodelaciones relacionadas con los complejos deportivos. Para acceder a este mecanismo, la franquicia beneficiaria debería comprometerse mediante un contrato de uso del estadio por un período mínimo de 35 años.

Los bonos podrían extenderse hasta un plazo de 40 años. Además, la propuesta habilitaba la creación de distritos especiales alrededor de los estadios.

El costo de las obras por la mudanza de los Bears podría superar los US$850 millones Facebook Chicago Bears

El crecimiento de la recaudación por impuestos sobre las ventas generado en áreas comerciales cercanas podría destinarse al financiamiento de los proyectos vinculados a las instalaciones deportivas.

Por qué la Cámara de Representantes de Illinois no avanzó con la ley

Según NBC Chicago, aunque el Senado aprobó el proyecto durante las últimas horas del período legislativo, la Cámara de Representantes no llegó a debatirlo antes del cierre de la sesión. Entre los factores que incidieron en el desenlace aparecieron:

Falta de tiempo para analizar la propuesta

Dudas sobre el respaldo político necesario para su aprobación

La prioridad otorgada al tratamiento del presupuesto estatal

También existían interrogantes sobre el grado de apoyo de los actores involucrados, incluidos los propios Bears y las autoridades locales interesadas en albergar el futuro estadio de la franquicia.

Las opciones que evalúan los Bears para su próximo estadio

La alternativa más avanzada es Arlington Heights, en el condado de Cook en Illinois, donde el equipo adquirió años atrás los terrenos del antiguo hipódromo Arlington International Racecourse con el objetivo de desarrollar un complejo deportivo. Sin embargo, Hammond, Indiana, ganó protagonismo en los últimos meses.

Qué pasará con la localia de los Chicago Bears; su futuro en el estado se encuentra en una situación de incertidumbre Facebook Chicago Bears

El estado de Indiana ya avanzó con herramientas de financiamiento e incentivos económicos para intentar atraer a la franquicia fuera de Illinois. Aun así, Chicago sigue entre las posibilidades, impulsada por funcionarios locales que sostienen conversaciones con el equipo para explorar alternativas dentro de la ciudad.

La falta de una decisión legislativa dejó sin respuesta inmediata la situación del proyecto de estadio. Por ahora, los Bears mantienen abiertas sus evaluaciones mientras continúan las conversaciones entre dirigentes políticos y representantes de la organización.