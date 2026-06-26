Confirmado por Pritzker: la estrategia para ahorrar más de US$1000 al año en la factura de luz en Illinois

Los residentes de Illinois pueden reducir sus gastos de electricidad mediante la instalación de paneles solares en sus viviendas, una alternativa impulsada por programas respaldados por la administración del gobernador J.B. Pritzker. Según la Agencia de Energía de Illinois (IPA, por sus siglas en inglés), la combinación entre generación propia y créditos por excedentes permite disminuir el monto de las facturas mensuales.

Cómo los paneles solares reducen la factura de luz en Illinois

La explicación fue publicada por la IPA en una entrada de blog dedicada a informar cómo funcionan los sistemas solares residenciales y qué beneficios económicos pueden generar para familias, empresas y organizaciones.

“La energía solar en tejados se ha ido generalizando cada vez más durante la última década, y han ido surgiendo instalaciones por todo Illinois. La reducción de los costes de la electricidad es uno de los principales motivos para optar por la energía solar”, remarcó la entidad.

Según especificaron, la electricidad producida por los paneles solares se utiliza primero dentro de la propiedad antes de pasar por el medidor de la compañía eléctrica. Esto reduce la cantidad de energía que el usuario debe comprar a la red.

Además, los hogares que generan más electricidad de la que consumen pueden acceder al sistema de medición neta (en inglés, net metering), que otorga créditos por la energía excedente enviada a la red eléctrica. Esos créditos se aplican posteriormente a futuras facturas, lo que permite disminuir aún más los costos del servicio.

"La energía solar en tejados se ha ido generalizando cada vez más durante la última década, y han ido surgiendo instalaciones por todo Illinois", dijeron desde el gobierno de Pritzker (AP Foto/Anton L. Delgado) Anton L. Delgado - AP

Illinois Shines e Illinois Solar for All: programas para bajar el costo de los paneles solares

Illinois cuenta con los programas Illinois Shines e Illinois Solar for All, ambos administrados por la Agencia de Energía de Illinois. Las iniciativas ofrecen acceso a proveedores aprobados, herramientas de protección al consumidor y mecanismos destinados a reducir el desembolso inicial asociado con la instalación de sistemas solares.

Según la IPA, hasta mayo de 2026 ambos programas habían contribuido al desarrollo de más de 118 mil proyectos solares en todo el estado, con una capacidad combinada cercana a los 1800 megavatios entre sistemas operativos y proyectos en desarrollo.

Ahorro solar en Chicago: el caso de Lytese Dubois y la proyección de US$17.000

La agencia destacó el caso de Lytese Dubois, una residente de Chicago que instaló paneles solares a través de Illinois Solar for All. De acuerdo con las estimaciones oficiales del programa, Dubois logró reducir sus gastos de electricidad en aproximadamente US$82 por mes durante el primer año.

“Como persona mayor, me interesaban los ahorros, y el programa ofrecía un importante componente de ahorro. Eso fue lo que me motivó”, explicó la residente en un testimonio publicado por la IPA.

Dubois logró reducir sus gastos de electricidad en aproximadamente US$82 por mes Freepik

Las proyecciones del programa indican que el sistema le permitirá ahorrar más de US$17.000 durante los 15 años y medio de vigencia de su contrato. Esa cifra equivale a un promedio superior a US$1000 al año, aunque el resultado final puede variar según el consumo del hogar, el tamaño de la instalación y la cantidad de electricidad generada.

La Agencia de Energía de Illinois recomienda consultar los directorios oficiales de proveedores aprobados antes de contratar un sistema solar. La información sobre elegibilidad, incentivos disponibles y requisitos de participación puede encontrarse a través de los canales administrados por el estado.