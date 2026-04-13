“Que los centros de datos paguen”: Pritzker presiona a la compañía de electricidad en Illinois

El gobernador J.B. Pritzker comunicó los detalles de una exigencia que realizó una coalición de gobernadores a PJM Interconnection, operador de red eléctrica que funciona en el norte de Illinois. A través de una serie de puntos clave, remarcaron que los centros de datos deben pagar los costos de capacidad de respaldo e infraestructura para que no aumenten las tarifas de usuarios.

Pritzker reclamó a los centros de datos por los costos de electricidad en Illinois

Mientras estas instalaciones para el uso y desarrollo de inteligencia artificial avanzan, las distintas jurisdicciones de Estados Unidos toman posturas. Ese es el caso de Illinois y otras jurisdicciones de la región, cuyos gobernadores conformaron una coalición bipartidista .

. A través de un comunicado, la administración Pritzker informó sobre el envío de una carta a PJM Interconnection y explicó cuáles fueron las exigencias que se mencionaron.

Illinois y otros estados reclamaron que los centros de datos no aumenten la tarifa de electricidad de los consumidores shutterstock - Shutterstock

"Me uno a los gobernadores de ambos partidos para instar a PJM a que mantenga a los consumidores en el centro de cada decisión que tome“, fue el mensaje del demócrata para dar a conocer su apoyo y participación en este reclamo.

En esa misma línea, el gobernador enfatizó que las empresas de IA deben hacerse cargo de los costos adicionales que generan estas instalaciones: “Esto significa exigir que los centros de datos paguen lo que les corresponde y tomar todas las medidas posibles para proteger a las familias trabajadoras”.

J.B. Pritzker presentó el reclamo a la compañía de electricidad como parte de una coalición bipartidista de gobernadores @JBPritzker

El mensaje y la participación de Illinois en esta coalición se dan luego de que en marzo las autoridades del Estado de la Pradera mantuvieron una reunión con ejecutivos de PJM Interconnection. Allí, se manifestó esta misma preocupación.

Los ejes del reclamo de Illinois y otros estados por los centros de datos

Tanto en el comunicado como en el texto de la carta, se detallaron los ejes principales del reclamo sobre la electricidad y las medidas para evitar que los consumidores deban pagar mayores costos por estos centros.

Estas fueron las claves:

Los centros de datos tienen que cubrir los costos que imponen a la red eléctrica . Todas estas instalaciones que comiencen a estar en funcionamiento luego del 1.° de julio de 2027 deberán hacerse cargo directamente de la capacidad de respaldo necesaria.

. Todas estas instalaciones que comiencen a estar en funcionamiento luego del 1.° de julio de 2027 deberán hacerse cargo directamente de la capacidad de respaldo necesaria. Los mecanismos de protección al consumidor deben ser claros . Los gobernadores insistieron en que los usuarios no pueden ser responsables por incumplimiento de algún centro de datos o por otros problemas de PJM.

. Los gobernadores insistieron en que los usuarios no pueden ser responsables por incumplimiento de algún centro de datos o por otros problemas de PJM. Sanciones para centros de datos que no cumplan. Las compañías que no se hagan responsables de los costos de respaldo tendrían que sufrir una reducción obligatoria del suministro de electricidad durante períodos de estrés del sistema.

JB Pritzker apuntó contra Donald Trump por el aumento de precios en Estados Unidos (X/@JBPritzker)

El reclamo por los centros de datos: un reclamo bipartidista en EE.UU.

Además de que la coalición que integró el gobierno de Illinois tiene mandatarios de ambos partidos, en el pasado se hicieron públicos reclamos tanto de demócratas como de republicanos por el mismo tema.

Así como en este caso el reclamo fue encabezado por Pritzker, en el pasado Ron DeSantis, gobernador de Florida, lanzó una alerta similar. En lo que presentó como una “declaración de derechos”, impuso normas sobre la IA y permitió aplicar restricciones sobre la construcción de centros de datos.