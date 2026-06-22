Lo anunció JB Pritzker en Illinois: quiénes pueden recibir los pagos únicos de US$400 para familias que perdieron SNAP

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció una medida incluida en su presupuesto estatal como respuesta a los recortes implementados por el gobierno federal sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). La disposición incluye pagos únicos de 400 dólares para familias que perdieron los beneficios a causa de las modificaciones que entraron en vigor este año.

El anuncio de los pagos únicos de US$400 en Illinois para familias que perdieron SNAP

El martes 16 de junio, el gobernador Pritzker anunció la aprobación del presupuesto estatal para el año fiscal 2027. Los US$55.900 millones destinados a los gastos del siguiente período incluyen US$100 millones para ayuda alimentaria, entre los que figuran US$70 millones para los pagos únicos de US$400.

Los pagos únicos de US$400 anunciados por Pritzker responden a las políticas de recorte presupuestario impulsadas por Trump que limitaron la elegibilidad para SNAP Fotomontaje realizado con IA. Fotos (Instagram de Donald Trump y JB Pritzker)

El dinero está destinado específicamente a las familias que perdieron sus beneficios de SNAP, y forma parte del nuevo Programa de Apoyo de Emergencia para Familias con Hambre (FRESH).

“Las familias trabajadoras necesitan alivio, y este presupuesto lo proporciona al invertir en vivienda, acceso a alimentos, educación, nuestro sistema de salud y otras necesidades que hacen la vida más asequible”, declaró el gobernador de Illinois.

Luego, se refirió al objetivo de asequibilidad de su administración. “En un año marcado por desafíos sin precedentes, Illinois ha demostrado una vez más que la gobernanza responsable va de la mano con hacer la vida más asequible e invertir en nuestro futuro”, completó.

Quiénes pueden acceder a los pagos únicos de US$400

Incluidos en el presupuesto estatal, los pagos corresponden al año fiscal 2027. El primer requisito es ser residente del estado y haber formado parte del SNAP.

Asimismo, las familias deben haber sido dadas de baja del plan federal debido a los cambios en las políticas implementadas por la administración del presidente Donald Trump.

El anuncio no detalla cómo se distribuirán los pagos ni cuándo empezará el proceso. No obstante, se prevé que el programa FRESH tenga una duración máxima de un año y alcance a todas las familias afectadas.

El presidente Trump estableció recortes presupuestarios en la ley H.R.1 firmada el año pasado que dejaron a muchas personas sin los beneficios de SNAP Freepik

A su vez, según informó ABC News, el estado planea invertir US$55 millones para contratar a 450 nuevos empleados en el Departamento de Servicios Humanos (DHS). Entre otras funciones, ayudarán a actualizar los sistemas estatales y cumplir con las reformas federales en los requisitos de elegibilidad para SNAP y Medicaid.

El programa federal de asistencia alimentaria tuvo cambios significativos este año a partir de las normas implementadas por la ley H.R.1, conocida como One Big Beautiful Bill Act. Impulsada por Trump, la disposición endureció los requisitos laborales para aplicar con el objetivo de llevar a cabo un recorte presupuestario.

De este modo, cientos de miles de beneficiarios se vieron afectados por las modificaciones en todo Estados Unidos. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani anunció que logró preservar el acceso a la asistencia para 223 mil residentes mediante campañas de difusión.

El descargo de JB Pritzker contra Trump

Las ayudas de Illinois para sus residentes incluidas en el presupuesto firmado por Pritzker

Junto con los pagos únicos de US$400, el presupuesto estatal de Illinois para el año fiscal 2027 incluye otras financiaciones para asistencia: