Delta-8 en Illinois: la nueva ley prohíbe la venta a menores de 21 años y cambia los envases desde noviembre

El gobernador J.B. Pritzker firmó el 12 de junio la ley SB 3222 en Illinois. La norma reorganiza el control de los cannabinoides derivados del cáñamo, incluye productos como Delta-8, THC-P y HHC, prohíbe de manera inmediata su venta a menores y fija cambios de regulación y envasado desde noviembre.

Qué establece la prohibición inmediata sobre el cáñamo intoxicante

La disposición surge ante reportes sobre consumo de estos productos por parte de menores y frente a etiquetado considerado confuso en el mercado no regulado, explica el sitio oficial del gobierno de Illinois.

La regulación abarca productos como Delta-8, THC-P y HHC, dentro de un segmento no regulado del mercado de cannabis en el estado Magnific

El texto legal define como intoxicating hemp (en español, cáñamo intoxicante) a los compuestos derivados del cáñamo con efectos psicoactivos. Estos productos se integran a un esquema de control estatal que busca unificar criterios de seguridad y comercialización.

La categoría se diferencia del cannabis de uso adulto vendido en dispensarios autorizados, destinado exclusivamente a personas mayores de 21 años.

Qué cambia desde noviembre de 2026 en empaques y controles

Desde el 12 de noviembre de 2026, los productos de cáñamo intoxicante, como Delta-8, THC-P y HHC, serán reclasificados como cannabis y quedarán regulados bajo el Cannabis Regulation and Tax Act (CRTA), el marco que rige el mercado legal de cannabis de uso adulto en Illinois.

Envases resistentes a niños

Prohibición de marketing engañoso

Restricción de diseños que imiten marcas orientadas al público infantil

Aplicación del marco regulatorio del cannabis a estos productos

El etiquetado, control sanitario y clasificación del mercado

La ley establece requisitos de seguridad en ingredientes, pruebas obligatorias y etiquetado detallado. Los productos deben cumplir estándares de trazabilidad y control de calidad.

Solo se autoriza la venta externa al mercado regulado de productos no intoxicantes de CBD con menos de 0,4 mg de THC total. El resto de los compuestos pasa a integrarse al sistema de cannabis regulado bajo el CRTA.

Desde noviembre de 2026, los productos deberán cumplir el marco del Cannabis Regulation and Tax Act, con nuevas exigencias de producción y venta

Cómo impacta la SB 3222 en el cannabis medicinal

Por su parte, la normativa amplía el acceso al cannabis medicinal dentro del estado. Todos los dispensarios pueden registrarse como proveedores de este tipo de productos. Se habilita la entrega en modalidad curbside pick-up y drive-through para pacientes y usuarios adultos, con prioridad para el uso médico.

La certificación de pacientes puede realizarse mediante telemedicina, lo que reduce la necesidad de atención presencial. El esquema incorpora nuevas condiciones médicas habilitantes, entre ellas endometriosis y quistes ováricos, dentro del sistema de acceso terapéutico.

Las posiciones políticas y la tensión con la industria del cáñamo

Los funcionarios estatales defendieron la ley al sostener que la medida busca ordenar el mercado de cáñamo intoxicante y reforzar los controles sobre la venta de productos como Delta-8. En declaraciones recogidas por el Chicago Sun-Times, el gobernador JB Pritzker sostuvo que Illinois actúa para proteger a los consumidores de todas las edades y, en particular, a menores de edad frente a productos con “empaques y etiquetado engañosos”.

La norma establece una prohibición inmediata de venta de cáñamo intoxicante a menores de 21 años, con verificación obligatoria de identidad en cada compra Magnific

Del otro lado, actores de la industria del cáñamo expresaron críticas a la medida. El medio citado informó que representantes del sector advirtieron que la regulación podría impactar en miles de empresas y puestos de trabajo.

Craig Katz, presidente de la Illinois Healthy Alternatives Association, sostuvo que la legislación “no es ni justa ni equitativa, además de poco clara o concisa”. En esa línea, agregó que el esquema “favorece a una industria por sobre otra” y advirtió que podría dificultar la continuidad de miles de pequeños negocios y su capacidad de emplear a habitantes de Illinois y pagar impuestos.