La Roca pierde demanda por su marca de bebidas: quiénes podrán obtener parte de los US$3 millones en EE.UU.

Dwayne “The Rock” Johnson es copropietario de una popular marca de bebidas energizantes que fue demandada colectivamente por supuesto marketing engañoso. Recientemente, se dio a conocer que la empresa pagará una suma millonaria a algunos de sus antiguos clientes en Estados Unidos, tras un acuerdo legal.

Empresa de La Roca paga US$3 millones a consumidores

La marca de bebidas ZOA Energy aceptó crear un fondo de US$3 millones para resolver las reclamaciones de los productos que fueron comercializados de manera engañosa hace un par de años, de acuerdo con zoasettlement.

Dwayne Johnson es cofundador y copropietario de la marca ZOA Energy, de bebidas energizantes y suplementos pre-entrenamiento (ZOA Energy)

La demanda en contra de la empresa de la que La Roca es copropietario fue presentada en 2023 y señala que algunas de las bebidas fueron anunciadas sin conservadores, aunque contenían ácido cítrico y ácido ascórbico, elementos que operan como conservantes.

Aunque ZOA Energy negó las acusaciones y aseguró que su etiquetado y marketing cumplen con la ley y son veraces, ambas partes del caso llegaron a un acuerdo para evitar el costo y riesgo del litigio.

Pese a que no admitió que existiese alguna irregularidad, la empresa de Dwayne Johnson aceptó crear un fondo de US$3 millones para cubrir los pagos de los consumidores elegibles.

Quiénes y cómo cobrar parte del acuerdo con ZOA Energy

Luego de que se hiciera oficial el acuerdo legal, los abogados de los demandantes abrieron un periodo de inscripción para que los clientes de esta marca puedan recibir una parte de su compensación, de acuerdo con USA Today.

Las personas que pueden cobrar parte del dinero del acuerdo son aquellas que compraron una bebida energética de ZOA con la etiqueta de "0 conservantes" entre las fechas 1 de marzo de 2021 y 21 de noviembre de 2025 en Estados Unidos.

Las personas que compraron bebidas ZOA con la etiqueta "0 conservantes" podrán cobrar una compensación (ZOA Energy)

Si los clientes cuentan con un comprobante de compra, podrán recibir el pago en efectivo de hasta US$150 por hogar. Las personas sin comprobante también tienen derecho a recibir hasta US$1 por cada bebida energética adquirida con un límite de US$10 por hogar.

Los afectados deberán presentar sus reclamos a través del sitio web de la demanda y tienen como fecha límite el próximo 20 de febrero, ya que la entrega de la compensación se realizará el 26 de marzo en el Distrito Norte de California.

Los consumidores que formen parte del acuerdo renunciarán al derecho de demandar a ZOA Energy por los mismos reclamos, y aquellos que quieran objetar deberán hacerlo antes del próximo 13 de febrero.

Las cantidades que no sean reclamadas serán donadas a Clean Label Project, organización sin fines de lucro enfocada en el etiquetado y la transparencia de los alimentos, de acuerdo con CBS 8.

Qué es ZOA Energy y a quién le pertenece

La empresa es definida como una compañía de bebidas energéticas saludables y en 2024 Molson Coors Beverage Company adquirió una parte mayoritaria del negocio, según su sitio web.

La Roca es la imagen principal en la publicidad de las bebidas ZOA (ZOA Energy)

En 2021, la marca fue cofundada por Dwayne “La Roca” Johnson, Dany Garcia, Dave Rienzi y John Shulman, actuales socios de la empresa.

El actor de películas es el rostro visible de la marca, que ha lanzado campañas como “Big Dwayne Energy”, en donde Johnson es la figura principal y recibe el nombre de “Director de Energía”.

Actualmente, el portafolio de la marca no solo incluye bebidas energizantes, sino también suplementos pre-entrenamiento, en versiones cero azúcar, que están certificados por la Fundación Nacional de Saneamiento (NSF, por sus siglas en inglés).

Las bebidas y pre-entrenos fueron desarrolladas por el entrenador de fuerza y acondicionamiento, Dave Rienzi en conjunto con los demás socios y prometen estar elaboradas con ingredientes de alta calidad.