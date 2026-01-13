Nuevas regulaciones establecen fecha inminente en Texas para prohibir cigarros de cannabis y productos similares

El Departamento de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta de regulaciones administrativas que podría prohibir la venta de productos fumables de cáñamo con THS en el estado y otras restricciones. Las iniciativas generan preocupación entre comerciantes y fabricantes.

Qué dice las nuevas regulaciones de Texas sobre productos del cáñamo

Las reglas fueron elaboradas tras una orden del gobernador Greg Abbott, quien pidió a las agencias estatales crear nuevas regulaciones para los “productos de cáñamo consumibles”. Los principales cambios según la propuesta son:

Se redefinirá la forma en la que se mide el THC . Este cambio haría que la mayoría de los productos fumables de cáñamo queden fuera de los límites legales.

. Este cambio haría que la mayoría de los productos fumables de cáñamo queden fuera de los límites legales. Etiquetas de advertencia más duras para los productos .

. Aumento en las tarifas de las licencias para fabricantes y minoristas de 250 dólares a US$25 mil por establecimiento al año.

y minoristas de 250 dólares a US$25 mil por establecimiento al año. Envases a prueba de niños.

El uso medicinal del cannabis todavía estaría permitido en Texas

La regulación podría entrar en vigencia el próximo 25 de enero de este año. No obstante, todavía es necesario que las autoridades reciban la opinión pública y, con base en ello, decidan cuándo y cómo aplicarla. Además, podría haber cambios.

¿Qué productos seguirían permitidos?

Por otro lado, es importante destacar que esta ordenanza no se relaciona con el programa de marihuana medicinal que ya está vigente en Texas. Actualmente, hay 15 dispensarios en el estado.

Muchos productos de cannabis quedarían eliminados de Texas Freepik

Aun si se aprueba la legislación, todavía se permitiría la venta de productos de cáñamo como gomitas y bebidas en el estado. Sin embargo, los comestibles deberán apegarse a la nueva medición del THC. Además, tendrán que incluir ciertas características extras, como llevar etiquetas diferentes a las de ahora, que incluyan los siguientes datos:

Advertencia sobre los peligros que representa consumirlos .

. Instrucciones claras sobre las dosis recomendadas .

. Incluir enlaces web a pruebas de laboratorio. Deben dirigir a información sobre los ingredientes del producto y sus riesgos ambientales o de salud.

El Departamento de Servicios de Salud de Texas estaría a punto de aprobar las nuevas medidas Jenny Kane� - AP�

El impacto en los empresarios de Texas

Una vez que los funcionarios de los Servicios de Salud dieron a conocer la propuesta, decenas de empresarios protestaron. Durante una audiencia pública manifestaron su preocupación por las nuevas normas, particularmente por la posible prohibición y el aumento en las tarifas.

“Estas tarifas propuestas no regulan a los pequeños negocios, sino que los eliminan. Esta propuesta me obligaría a cerrar, a pesar de haber hecho todo bien”, declaró Estella Castro, propietaria de Austinite Cannabis Co., según Houston Public Media.

Los empresarios consideraron que la redefinición del THC es un abuso de autoridad. “Cambiar el Delta-9 a THC total es una función legislativa, no administrativa. Al contabilizar el THCA antes del calentamiento, se prohíben productos que la legislatura legalizó”, dijo Jesse Mason, propietario de la tienda de cáñamo Reggie & Dro en San Antonio.