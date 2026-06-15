Buenas noticias en Illinois: Pritzker anuncia una inversión de US$25 millones para ampliar el acceso a medicamentos

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció una nueva inversión estatal cercana a los 25 millones de dólares destinada a fortalecer el acceso a servicios farmacéuticos en todo el territorio. La iniciativa busca evitar el cierre de establecimientos esenciales y garantizar que millones de residentes, especialmente aquellos que viven en zonas rurales, puedan obtener medicamentos, vacunas y otros servicios de salud cerca de sus hogares.

JB Pritzker impulsa una inversión en medicamentos para fortalecer la red sanitaria de Illinois

Según un comunicado oficial de la oficina del gobernador, el programa fue desarrollado en conjunto por el gobierno estatal, el Department of Commerce and Economic Opportunity (DCEO) y la Retail Merchants Association (IRMA).

El programa se diseó para aliviar la presión financiera sobre establecimientos que funcionan como el primer punto de contacto médico para familias, adultos mayores y beneficiarios de Medicaid

El objetivo principal es brindar apoyo económico a las farmacias que enfrentan mayores riesgos financieros o que podrían verse obligadas a cerrar sus puertas debido a la creciente presión económica.

Las autoridades explicaron que estas farmacias cumplen un rol estratégico dentro del sistema sanitario porque, en muchos casos, representan el primer punto de acceso a la atención médica para miles de personas. El gobernador también destacó que el estado decidió intervenir ante las dificultades financieras que atraviesa el sector. “Illinois está dando un paso adelante para fortalecer y apoyar a estos proveedores críticos y garantizar que las familias trabajadoras de todo el estado reciban la atención de la que dependen cerca de sus hogares”, señaló.

La inversión en medicamentos alcanzará a 434 farmacias de casi todos los condados de Illinois

Uno de los aspectos del programa es que todas las farmacias elegibles que presentaron una solicitud recibirán exactamente la misma cantidad de recursos. Cada una obtendrá US$56.892.

En total, los beneficiarios se distribuyen en casi la totalidad de los 102 condados que conforman el estado.

Como parte de la medida, un total de 434 farmacias en casi todos los condados del estado fueron seleccionadas para recibir una asignación directa de 56.892 dólares cada una Freepik

De acuerdo con la información oficial, los recursos podrán utilizarse de forma flexible para responder a las necesidades específicas de cada establecimiento.

Entre los principales usos previstos para los fondos se encuentran:

La ampliación de los horarios de atención.

La implementación de servicios de telefarmacia.

Las consultas remotas con pacientes.

La entrega de medicamentos a domicilio.

El fortalecimiento de la coordinación de la atención sanitaria.

Las campañas de acercamiento y seguimiento de pacientes.

Los requisitos establecidos por la ley para recibir los fondos en Illinois

Las autoridades evaluaron individualmente a cada solicitante antes de asignar los recursos. Solo pudieron acceder a los fondos aquellas farmacias que cumplían uno o varios criterios específicos establecidos por el programa.

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Los establecimientos beneficiados debían encuadrarse dentro de alguna de las siguientes categorías: