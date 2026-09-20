Es oficial: 8500 inmigrantes con estatus legal perderán una cobertura clave desde el 1° de octubre

Illinois comenzó la notificación formal a más de 700 mil beneficiarios del programa de salud pública Medicaid sobre nuevas exigencias de trabajo para 2027. Además, la administración de JB Pritzker alertó a 8500 inmigrantes con estatus legal sobre la baja de su cobertura a partir de octubre.

Razones del recorte de cobertura para 8500 inmigrantes con estatus legal desde octubre

Un total de 8500 personas con estatus migratorio legal perderán la cobertura de Medicaid a partir del 1° de octubre en todo el estado. La causa radica en la promulgación de la ley federal H.R. 1.

Autoridades de salud en Illinois prevén un impacto inmediato en el sistema sanitario del condado de Cook dgs.ca.gov

El presidente Donald Trump firmó esta legislación el año pasado con el fin de modificar el acceso a la asistencia médica pública. La nueva normativa federal reduce el catálogo de categorías migratorias que califican para el programa Medicaid.

Por este motivo, las autoridades estatales del Estado de la Pradera deben aplicar la restricción federal desde el inicio del nuevo mes. El gobierno estatal no tiene facultades para mantener el financiamiento de estas personas bajo los parámetros vigentes.

Según Chicago Sun Times, las autoridades de salud prevén un impacto inmediato en el sistema sanitario del condado de Cook y de las comunidades locales. Los centros médicos anticipan un incremento en la demanda de atención de emergencia tras esta interrupción del servicio.

Quiénes son los inmigrantes con estatus legal afectados y los grupos en riesgo para el próximo año

Entre los grupos que pueden perder el Medicaid financiado con fondos federales desde el 1° de octubre figuran refugiados, asilados, determinados beneficiarios de parole humanitario y algunos sobrevivientes de violencia doméstica o trata de personas.

Además de este grupo, la reforma afectará a partir de 2027 a cerca de 700 mil beneficiarios inscritos bajo la expansión de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Esta categoría, denominada Adultos ACA, abarca a residentes de 19 a 64 años de edad sin hijos menores de 18 años a su cargo.

Refugiados y sobrevivientes de trata de personas perderán el beneficio a raíz de la ley firmada por el presidente Donald Trump Julia Demaree Nikhinson - AP

Los beneficiarios clasificados como Adultos ACA deberán cumplir con un mínimo de 80 horas mensuales de trabajo, voluntariado o estudio para conservar el seguro público. Asimismo, estas personas tendrán que demostrar su elegibilidad ante el estado cada seis meses en lugar de una vez al año.

El contenido de las cartas oficiales enviadas por el gobierno de Illinois a los afiliados

El Departamento de Servicios de Salud y Familia de Illinois envió notificaciones por correo postal a los domicilios de los afiliados de Medicaid. Los escritos explican con detalle los cambios normativos que regirán las evaluaciones periódicas durante el ciclo de renovación de 2027.

Las misivas aclaran que el seguro médico de los beneficiarios permanece activo en este momento sin modificaciones inmediatas. No obstante, las cartas advierten que la persona deberá demostrar su cumplimiento laboral o solicitar una exención formal durante su primera revisión del próximo año.

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El documento enumera las excepciones legales que permiten conservar Medicaid sin cumplir las 80 horas de trabajo mensual. Ellas abarcan a:

Exjóvenes del sistema de acogida menores de 26 años.

Veteranos con una calificación de discapacidad del 100% otorgada por la Administración de Veteranos.

Personas consideradas médicamente frágiles, entre ellas quienes tienen determinadas discapacidades, trastornos graves de salud mental, problemas de consumo de sustancias o enfermedades complejas que requieren tratamiento regular.

Padres, tutores o cuidadores de un menor de 14 años o de una persona con discapacidad.

Personas embarazadas o cubiertas por Moms & Babies.

Por último, el gobierno estatal recomienda actualizar la dirección postal en su sitio oficial para evitar la pérdida del beneficio por fallas en la entrega de correspondencia. La autoridad estatal insta a los usuarios a crear un perfil en el portal Manage My Case para gestionar la información de sus expedientes.