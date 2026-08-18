Oficial y confirmado: denuncian penalmente a agentes del ICE en Chicago tras la Operación Midway Blitz

Una ola de protestas y vigilias sacudió a la ciudad de Chicago, Illinois, en rechazo a presuntos abusos cometidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las víctimas de estos episodios y diversos grupos de activistas locales decidieron formalizar denuncias penales por la Operación Midway Blitz.

Las denuncias en Chicago contra los agentes del ICE

Un grupo de personas acudió a las instalaciones del Distrito 19 de la policía de Chicago. En este sitio, los ciudadanos oficializaron reportes formales contra la conducta presuntamente agresiva de los oficiales del ICE.

Según un reporte de N+ Unvisión, los denunciantes acusaron a los oficiales de cometer agresiones armadas y de emplear sustancias químicas de manera desmedida. Los activistas señalaron que estas acciones afectaron directamente la integridad física de las personas de la comunidad durante el año pasado.

En ese marco, el equipo legal de las organizaciones civiles asesora constantemente a los damnificados para encauzar sus reclamos por las vías judiciales pertinentes. Los defensores instaron a todas las personas afectadas a denunciar estos episodios en las dependencias policiales de la ciudad.

La negativa estatal de investigar los abusos y la campaña de asesoría legal

Los reportes de la comunidad surgieron tras la decisión de una jueza del condado de Cook de rechazar la petición de designar un fiscal especial. El fallo judicial impidió una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos que presuntamente cometieron las fuerzas federales.

Ante este bloqueo institucional, los colectivos de derechos civiles estructuraron una campaña de denuncias sistemáticas en las comisarías locales. Los abogados de las víctimas buscan documentar cada presunto atropello para forzar la intervención de los tribunales correspondientes del país.

Distintas organizaciones civiles asesoran legalmente a los ciudadanos que denunciaron al ICE por un presunto accionar agresivo de sus agentes en operativos migratorios de Chicago Imagen generada con IA

Los asesores legales aconsejan a las víctimas recopilar testimonios y evidencias físicas sobre la conducta inapropiada de los uniformados. La campaña de registro de abusos continúa de forma activa en los barrios con mayor concentración de inmigrantes en el estado de Illinois.

Las organizaciones civiles coordinan vigilias en múltiples puntos del país para visibilizar los excesos de la agencia federal de migración. Las marchas masivas en Illinois exigen el cese inmediato de los operativos tácticos que ponen en peligro la vida de los residentes civiles del estado.

Qué es la Operación Midway Blitz en Chicago

En un comunicado de septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de la Operación Midway Blitz en Illinois.

La medida surgió como respuesta a las políticas de santuario aplicadas en la región. Las autoridades señalaron que dichas normativas permitieron la liberación de delincuentes y miembros de pandillas en las calles de Chicago.

La entonces subsecretaria Tricia McLaughlin declaró en ese momento que la operación se enfocaría en los infractores más peligrosos que ingresaron al país. Asimismo, enfatizó que ninguna ciudad funcionará como refugio seguro para quienes violen las leyes federales.

La Operación Midway Blitz fue diseñada para detener migrantes con antecedentes penales graves ICE

Funcionarios del gobierno federal advirtieron que aquellos que ingresen de forma irregular y cometan delitos serán perseguidos y deportados.