Vivienda asequible en Chicago: el terreno baldío que se transformará en un complejo con 44 nuevos departamentos

Cerca del corredor comercial de W. Madison Street, se realizó una nueva ceremonia de inicio de obras de CARE Manor, un proyecto anunciado originalmente en 2021 que transformará un terreno baldío de Chicago en un complejo con 44 departamentos asequibles.

CARE Manor retoma su desarrollo en Chicago tras obtener el permiso de construcción

Mediante un comunicado, la Oficina del Alcalde de Chicago dio a conocer la construcción del proyecto CARE Manor a través del cual se edificará una unidad habitacional de tres pisos que contará con departamentos asequibles para las familias.

El desarrollo fue anunciado inicialmente en 2021. De acuerdo con CBS, en ese entonces se tenía prevista la conclusión de la obra en 2022. Aunque la Oficina del Alcalde de Chicago no brindó detalles al respecto, YIMBY, un portal especializado en propiedades en la ciudad, afirmó que recién en noviembre de 2025 fue cuando se obtuvieron los permisos necesarios para la construcción.

Ahora que el proyecto volvió a ponerse en marcha se anunció que la edificación está patrocinada por la Iglesia de Dios Corinth Temple en colaboración con United for Better Living, una organización que brinda programas de educación, apoyo y desarrollo comunitario. Además, se destinarán US$9,75 millones de los fondos del Bono de Vivienda y Desarrollo Económico (HED, por sus siglas en inglés).

Al respecto, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, declaró: “Al ofrecer viviendas asequibles y espaciosas para familias, estamos creando oportunidades para que los habitantes de Chicago en todas las etapas de la vida, echen raíces en nuestra increíble ciudad”.

Así serán los 44 departamentos asequibles de CARE Manor en West Garfield Park

El proyecto CARE Manor se construye en 4531-55 W. Washington Boulevard. Se tiene previsto que el edificio cuente con 44 departamentos con las siguientes comodidades y características:

Sala comunitaria.

Cocina.

Oficina de administración.

Lavandería.

21 lugares de estacionamiento.

Un departamento de solo un dormitorio.

43 departamentos familiares, es decir, con dos o tres habitaciones.

Todas las viviendas podrán adaptarse a las necesidades de las familias.

La mitad de los departamentos estarán diseñados para ser totalmente accesibles para personas con discapacidades físicas.

Se detalló que el edificio estará ubicado cerca del corredor comercial de W. Madison Street y aproximadamente a media milla (unos 800 metros) de la estación Cicero de la línea verde del CTA.

El edificio de tres pisos y 44 departamentos se construye en un terreno baldío en 4531-55 W. Washington Blvd. Google Maps

Límites de ingresos para acceder a las viviendas de CARE Manor

La Oficina del Alcalde de Chicago detalló que los departamentos asequibles serán entregados a familias según su nivel de ingresos. La distribución se hará de la siguiente manera:

Dos departamentos para hogares con ingresos iguales o inferiores al 30% del ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés).

Cinco departamentos para hogares con ingresos iguales o inferiores al 50% del AMI.

37 departamentos para hogares con ingresos iguales o inferiores al 60% del AMI.

No se brindaron mayores detalles sobre el proceso de solicitud. No obstante, el obispo David Whittley, director ejecutivo y presidente de la junta directiva de United for Better Living, compartió que actualmente la demanda de viviendas asequibles es tan grande que, incluso, el proyecto ya tenía una lista de espera antes del comienzo de la construcción.

Los departamentos accesibles de Chicago se asignarán con base en los ingresos familiares Freepik

Illinois destina US$50 millones a 142 viviendas de apoyo permanente

En el ámbito estatal, la Oficina del Gobernador de Illinois anunció en mayo una inversión de US$50 millones en fondos estatales y federales para financiar seis desarrollos de viviendas de apoyo permanente.

La iniciativa, administrada por la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois, permitirá crear 142 unidades con alquileres asequibles y servicios de apoyo en el lugar. Estarán destinadas a personas y familias con discapacidades, en situación de falta de vivienda o en riesgo de inestabilidad habitacional.