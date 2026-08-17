Es oficial: el plan del gobernador Pritzker para atraer inversiones a Illinois y construir nuevas viviendas baratas

El gobernador JB Pritzker avanzó con un esquema que busca atraer inversiones privadas. La medida redefine el uso de créditos fiscales federales y forma parte de una estrategia más amplia para impulsar nuevas viviendas asequibles en Illinois, con especial atención a los costos y la cantidad de unidades.

Cómo funciona el plan de Illinois y los créditos para viviendas asequibles

Según informó la oficina del gobernador, la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (IHDA, por sus siglas en inglés) publicó su Plan de Asignación Calificada 2027-2028. El documento establece las reglas y los criterios para administrar el programa federal de Créditos Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC).

El plan de viviendas anunciado por Pritzker que beneficiaría a miles de familias

Este mecanismo funciona como un incentivo para el ingreso de capital privado al sector habitacional. Los desarrolladores pueden vender los créditos fiscales a inversores y obtener capital para complementar otras fuentes de financiamiento públicas y privadas.

QAP, las siglas en inglés del Plan de Asignación Calificada 2027-2028, definirá las prioridades, los estándares de diseño y las prácticas financieras que la IHDA aplicará a proyectos de alquiler asequible. A su vez, el esquema se integra con la política de Pritzker para favorecer más viviendas de distintos tipos en Illinois y aprovechar los recursos federales disponibles.

QAP 2027-2028 de Illinois: los incentivos para reducir costos y sumar unidades

Uno de los ejes centrales del nuevo documento es el control de los costos de desarrollo. La IHDA modificó el sistema de puntuación para favorecer proyectos que puedan incorporar una mayor cantidad de unidades sin disparar el costo de cada una.

El programa LIHTC permite a los desarrolladores obtener capital privado mediante créditos fiscales para financiar proyectos de alquiler Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial

Entre las principales modificaciones del QAP 2027-2028 aparecen:

Una actualización de los objetivos para distribuir de manera más equitativa los recursos del LIHTC del 9% en todo el estado.

para distribuir de manera más equitativa los recursos del LIHTC del 9% en todo el estado. Un período de aclaraciones durante la evaluación preliminar de los proyectos.

durante la evaluación preliminar de los proyectos. Una estructura de puntuación simplificada con tres áreas de política: soluciones creativas, vivienda de apoyo permanente y mercados específicos.

simplificada con tres áreas de política: soluciones creativas, vivienda de apoyo permanente y mercados específicos. Hasta seis puntos adicionales para iniciativas que controlen sus costos directos.

para iniciativas que controlen sus costos directos. Nuevos incentivos para la preservación de propiedades , mayor densidad y modelos que puedan repetirse en otros desarrollos.

, mayor densidad y modelos que puedan repetirse en otros desarrollos. Criterios de desempate que favorecen una mayor cantidad de unidades y menores costos por cada hogar.

Estas herramientas buscan que los créditos federales alcancen para financiar una mayor producción habitacional. El planteo también acompaña el objetivo estatal de ampliar la oferta de viviendas en Illinois dentro de las comunidades que necesitan nuevos proyectos.

Casas modulares en Illinois: qué proyectos recibirán incentivos del nuevo QAP

La categoría denominada Soluciones Creativas del QAP premia métodos que puedan reducir costos o acortar los plazos de obra. Allí aparecen las técnicas de edificación modular, prefabricada y producida en fábricas.

La IHDA también ofrece incentivos para aumentar la densidad de los proyectos y conservar unidades asequibles existentes. El objetivo consiste en identificar modelos que otros desarrolladores puedan reproducir en diferentes zonas del estado.

Además, las reglas favorecen asociaciones con entidades que tienen menos experiencia dentro del mercado habitacional asequible. La agencia pretende ampliar la cantidad y diversidad de organizaciones capaces de participar en futuros proyectos.

Otro componente apunta a los futuros arrendatarios. Dentro de la categoría de Vivienda de Apoyo Permanente, la IHDA también incentiva criterios de selección de inquilinos con menos barreras, con el propósito de facilitar el acceso a personas que enfrentan mayores dificultades para conseguir un hogar.

Créditos LIHTC en Illinois: 7541 viviendas asequibles financiadas en cinco años

Los créditos LIHTC ya ocupan un lugar central dentro de las herramientas de financiamiento de la IHDA. Durante los últimos cinco años, la agencia utilizó este programa para financiar 147 desarrollos, que permitieron crear o preservar 7541 unidades asequibles.

La IHDA financió 147 desarrollos y la creación o preservación de 7541 unidades asequibles durante los últimos cinco años IHDA

Ese mecanismo de incentivos se inserta en una política estatal que también apunta a facilitar y acelerar la construcción de viviendas. En el caso específico del QAP, la administración Pritzker busca aprovechar los créditos federales mediante proyectos con costos controlados y modelos que puedan aplicarse en distintos puntos de Illinois.

Desde su creación en 1967, la IHDA movilizó más de 30.000 millones de dólares en recursos estatales, federales y financiamiento complementario. Ese dinero permitió concretar la compra, el desarrollo o la rehabilitación de 343.475 casas y departamentos destinados a hogares con ingresos bajos y medios.