En Illinois: Pritzker destina US$250 millones para ampliar la oferta de viviendas y ayudar a primeros compradores

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, presentó recientemente el plan BUILD, una iniciativa diseñada para solucionar la escasez de vivienda. La propuesta incluirá una inyección de 250 millones de dólares destinada a la asistencia para el pago inicial de primeros compradores. Además, legalizaría una gama más amplia de tipos de inmuebles asequibles.

El plan de Pritzker para destinar US$250 millones y ampliar la oferta de viviendas en Illinois

Junto con legisladores estatales y cientos de agentes inmobiliarios de Illinois, Pritzker destacó el programa de vivienda Building Up Illinois Developments (BUILD). Al pronunciarse sobre la iniciativa, enfatizó la urgente necesidad de nuevos proyectos de inmuebles en todo el estado.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, presentó un plan para flexibilizar ciertas normas y fomentar la construcción de viviendas @JBPritzker

Según el comunicado compartido por la oficina de Pritzker, la propuesta actuaría a través de las siguientes acciones:

Autorización de inmuebles : legalizaría una gama más amplia de tipos de vivienda asequibles para familias en Illinois, como dúplex, tríplex y edificios de cuatro apartamentos. También permitiría la construcción de Unidades de Vivienda Accesorias (ADU, por sus siglas en inglés) para aumentar los ingresos de los propietarios y la oferta de vivienda local.

: para familias en Illinois, como dúplex, tríplex y edificios de cuatro apartamentos. También (ADU, por sus siglas en inglés) para aumentar los ingresos de los propietarios y la oferta de vivienda local. Priorizaría a las personas sobre los espacios de estacionamiento , permitiendo a los promotores construir nuevas viviendas con requisitos “más razonables”.

, permitiendo a los promotores construir nuevas viviendas con requisitos “más razonables”. Regulación para desarrolladores: agilizaría y abarataría el desarrollo urbanístico: proporcionaría a los promotores plazos claros para la revisión de permisos e inspecciones, y estandarizaría las prácticas de tasas de impacto, aumentando la previsibilidad y protegiendo la toma de decisiones a nivel local.

“Tenemos promotores inmobiliarios listos para construir viviendas, agentes inmobiliarios listos para venderlas y habitantes de Illinois que las necesitan”, declaró el gobernador.

En esa línea, Pritzker remarcó el impacto de la medida. “La iniciativa BUILD está diseñada para eliminar las barreras al desarrollo de viviendas, agilizar la construcción y ayudar a reducir la escasez de viviendas en los barrios de todo el estado. En Illinois, entendemos que la prosperidad y la abundancia no se consiguen esperando, sino construyendo", sostuvo.

La inversión de US$250 millones en Illinois que ayudaría a primeros compradores

Además de las medidas mencionadas, el plan de Pritzker implicaría la inversión de US$250 millones. El dinero se otorgará de la siguiente manera:

US$100 millones en fondos de capital se destinarán a la construcción de viviendas de precio medio .

. US$50 millones se dirigirán a la asistencia para el pago inicial de quienes compran una vivienda por primera vez . La Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (IHDA, por sus siglas en inglés) administrará este dinero.

. La Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (IHDA, por sus siglas en inglés) administrará este dinero. US$100 millones serán administrados por el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois (DCEO, por sus siglas en inglés) mediante subvenciones para eliminar las barreras de infraestructura a los proyectos de vivienda (incluidas las mejoras en el drenaje pluvial, el alcantarillado y el acceso a los terrenos). Esto ayudaría a habilitar aproximadamente 100 terrenos y permitiría la construcción de hasta 4000 viviendas nuevas.

Las leyes que quiere Pritzker en Illinois para abordar la crisis de viviendas

El déficit de viviendas asequibles en Illinois y las cifras clave

El plan BUILD surge en un contexto de crisis habitacional en la jurisdicción. Illinois tiene un déficit estimado de 142 mil viviendas, según los últimos informes. Solo en alquiler asequible, hay una escasez de casi 289 mil inmuebles para hogares de bajos ingresos. Para estabilizar el mercado, debería construir unas 227 mil unidades en cinco años.

A nivel estatal, el precio medio de lista de las viviendas aumentó un 26% entre 2019 y 2024, con lo que llegó a los US$340 mil. En áreas como Bloomington-Normal, este incremento fue aún mayor, de 124% en el mismo periodo.

En los últimos cinco años en Illinois, los permisos de construcción de nuevas viviendas bajaron 13% en promedio Freepic

Según un informe de 2025 del Illinois Economic Policy Institute y el Project for Middle Class Renewal de la University of Illinois Urbana-Champaign, las viviendas nuevas disponibles cayeron 64% en los últimos años.

Asimismo, la tasa de vacancia, tanto de alquileres como de viviendas en propiedad, llegó a mínimos históricos, y los permisos de construcción de nuevas viviendas bajaron 13% en promedio durante los últimos cinco años.

Según enfatizó el gobernador demócrata, con su propuesta intenta cerrar la brecha habitacional en los vecindarios de todo el estado al eliminar barreras para el desarrollo de viviendas y agilizar la construcción.