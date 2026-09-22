Es oficial: JB Pritzker quiere un tercer mandato en Illinois, pero no descarta su candidatura como presidente

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, estará en las elecciones 2026 en busca de un tercer mandato y habló sobre su futuro político en una entrevista. El demócrata defendió su gestión y cuestionó las políticas migratorias de Donald Trump. Consultado sobre una eventual candidatura presidencial en 2028, evitó descartar esa posibilidad y dejó su futuro abierto.

Elecciones 2026: Pritzker resaltó sus logros como gobernador de Illinois

Durante la entrevista para N+ Univision, se le preguntó a Pritzker por qué los votantes deberían darle otros cuatro años al frente de Illinois .

. El gobernador respondió con un repaso de las principales medidas que atribuye a sus dos períodos de gestión y sostuvo que su administración logró revertir problemas que arrastraba el estado antes de su llegada.

Pritzker afirmó que durante su gobierno defendió a los habitantes de Illinois frente a las políticas de Trump y que también revirtió decisiones adoptadas por administraciones republicanas anteriores.

Entre los cambios que destacó se encuentran el aumento del salario mínimo, la protección del derecho a sindicalizarse y la defensa de los derechos individuales, reproductivos, civiles y de la comunidad LGBTQ.

En materia económica, el gobernador aseguró que Illinois pasó de una situación fiscal complicada a una etapa de mayor estabilidad. Según explicó en la entrevista, cuando asumió encontró presupuestos desequilibrados y calificaciones crediticias que se encaminaban hacia una situación cercana a la bancarrota.

Desde entonces, sostuvo que el estado obtuvo 12 mejoras en sus calificaciones crediticias y consiguió equilibrar sus cuentas durante ocho años consecutivos.

“Queremos continuar por el camino de la responsabilidad y de defender a los trabajadores de nuestro estado”, afirmó Pritzker al explicar qué pretende ofrecer a los electores durante un eventual tercer mandato.

El futuro de Pritzker: ¿gobernador de Illinois o candidato a presidente en 2028?

La pregunta sobre una posible candidatura presidencial llegó en el tramo final de la entrevista. En el diálogo con N+Univision, se le recordó que su nombre aparece en conversaciones sobre las elecciones 2028 y se le preguntó si consideraría competir por la Casa Blanca.

Pritzker no confirmó una candidatura presidencial ni descartó esa posibilidad de manera definitiva. En cambio, respondió que su prioridad actual es continuar como gobernador y que cualquier decisión sobre su futuro deberá estar vinculada a lo que considere mejor para el estado.

Aunque manifestó su intención de seguir como gobernador de Illinois, JB Pritzker no descartó una candidatura presidencial en 2028 @JBPritzker

“Estoy concentrado en ser el gobernador del estado de Illinois”, afirmó. El demócrata agregó que se siente satisfecho de que algunas personas valoren las políticas que implementó durante su gestión y que eso explique por qué su nombre aparece en conversaciones sobre el futuro del Partido Demócrata.

Pritzker habló del impacto de las redadas migratorias en Illinois

Uno de los principales temas de la conversación en N+Univision fue el impacto que tuvo la operación Midway Blitz, realizada en Chicago. El gobernador describió las consecuencias que dejó el operativo en La Villita, Pilsen y otras comunidades del estado.

JB Pritzker afirmó que defendió a los residentes de Illinois frente a las políticas de Donald Trump y revirtió decisiones de administraciones republicanas previas Archivo

Según el relato e Pritzker, el resultado fue traumático para numerosas familias y generó un clima de temor que todavía no desapareció. También señaló que el efecto económico fue importante, ya que distintos comercios debieron cerrar o vieron reducida su actividad.

El gobernador aseguró que comunidades del centro y del sur de Illinois también se vieron afectadas por las operaciones migratorias, aunque muchas veces la atención pública se concentró en Chicago.

Pritzker señaló que más de 1000 millones de dólares dejaron de circular debido a que las personas tenían miedo de salir de sus casas y comprar. En su explicación incluyó restaurantes, tiendas y comercios dedicados a la organización de fiestas.