I-485 ante Uscis en Illinois: cómo solicitar hoy el permiso de trabajo mientras se aguarda la green card en 2026

La tramitación de la green card en Estados Unidos permite que determinados extranjeros en Illinois soliciten una autorización laboral mientras esperan una decisión final sobre su caso. Quienes mantienen un formulario I-485 activo pueden acceder a este beneficio mediante la presentación del I-765.

Paso a paso: cómo presentar el formulario I-765

La autorización de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) puede solicitarse al mismo tiempo que el ajuste de estatus o en una etapa posterior, siempre que el expediente de residencia continúe pendiente de resolución. Este trámite se inicia ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

La EAD puede tramitarse de forma simultánea o posterior a la solicitud de residencia Uscis y freepik

En los casos en que se presente después del inicio del trámite migratorio, el solicitante deberá adjuntar una copia de la notificación de recepción emitida por el Uscis para acreditar que el proceso de ajuste de estatus sigue abierto.

Para presentar el formulario I-765 en línea, se debe seguir un proceso específico a través del portal oficial de Uscis:

Registrarse en el sitio web oficial de la agencia y crear una cuenta personal.

Seleccionar la opción para comenzar el formulario I-765 de manera digital.

Subir su evidencia de respaldo y realizar el pago de las tarifas que apliquen.

El costo del trámite depende de la fecha en que se presentó la solicitud de residencia. Para quienes iniciaron el ajuste de estatus después del 1° de abril de 2024, la tarifa del I-765 bajo la categoría correspondiente es de US$260.

En cambio, quienes presentaron el I-485 entre el 30 de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2024 no deben abonar un cargo adicional por la autorización laboral si ya pagaron las tasas requeridas para el ajuste de estatus.

El formulario I-765 es la herramienta para obtener un permiso de trabajo Imagen ilustrativa generada con IA

Dónde enviar la solicitud del I-765 desde Illinois

El Uscis mantiene en Chicago una instalación destinada a recibir y distribuir distintos tipos de trámites migratorios. Según la categoría de elegibilidad, algunas solicitudes del I-765 pueden enviarse a esa dirección:

USPS : Uscis, P.O. Box 805373, Chicago, IL 60680-5374.

: Uscis, P.O. Box 805373, Chicago, IL 60680-5374. FedEx, UPS y DHL: Uscis, Attn: I-765 C03 (Box 805373), 131 South Dearborn-3rd Floor, Chicago, IL 60603-5517.

Sin embargo, la agencia recomienda verificar previamente la tabla oficial de lugares de presentación, ya que el destino del expediente puede variar según el fundamento de la petición, ya sea familiar o laboral.

Antes de remitir la documentación, también es necesario confirmar que se utiliza la edición vigente de cada formulario. Para el presente año, el Uscis acepta la versión emitida el 21 de agosto de 2025 del I-765 y la edición del 20 de enero del mismo año del I-485.

Tiempos de procesamiento para residencia y permiso de trabajo

Las estimaciones de Uscis muestran que los tiempos de respuesta pueden variar según la oficina o centro encargado del caso. Las métricas actuales se presentan bajo el esquema de Operaciones del Centro de Servicio (Scops, por sus siglas en inglés) para reflejar la distribución interna de expedientes.

En los ajustes de estatus basados en empleo, la resolución del formulario I-485 ronda los nueve meses como referencia general. Los plazos reales pueden diferir según la carga de trabajo y la disponibilidad de visas.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Por su parte, las solicitudes de autorización de empleo vinculadas a un ajuste pendiente registran tiempos aproximados de entre ocho y 11 meses; esto depende del organismo responsable de la adjudicación.

Errores que pueden retrasar el permiso de trabajo o la green card

Las demoras suelen originarse por documentación incompleta, ausencia de pruebas requeridas o inconsistencias en la presentación. Cuando esto ocurre, el organismo migratorio puede emitir una Solicitud de Evidencia (RFE, en inglés), lo que suspende el avance del expediente hasta recibir una respuesta.

Otro motivo frecuente de rechazo es la falta de firmas en los formularios. Las solicitudes sin esta identificación correspondiente son devueltas sin ser procesadas.

También pueden producirse inconvenientes cuando se utilizan versiones antiguas de los formularios, se mezclan páginas de distintas ediciones o se envía la documentación a una dirección incorrecta.