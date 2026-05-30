Visa de estudiante y green card: el impacto de la nueva regla de residencia permanente del Uscis

Las personas con visa de estudiante y otros migrantes con permisos temporales pueden enfrentar nuevas dificultades para obtener la residencia permanente o green card dentro de Estados Unidos tras el cambio de política anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) el 22 de mayo. La medida redefine el ajuste de estatus como un beneficio reservado para “circunstancias extraordinarias”.

La nueva política del Uscis y cómo impacta en las visas de estudiante

El comunicado difundido por el Uscis indica que los extranjeros que busquen acceder a la residencia permanente deberán hacerlo, en general, mediante procesamiento consular a través del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) fuera de EE.UU.

Los agentes deberán revisar antecedentes y conducta migratoria para considerar si es adecuado otorgar la residencia mediante ajuste de estatus Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Según explicó el estudio jurídico Quarles & Brady LLP, el nuevo criterio considera que el ajuste de estatus debe otorgarse únicamente como una “concesión discrecional extraordinaria” por parte del gobierno federal.

Sin embargo, el memorando no incorporó definiciones concretas, ejemplos ni criterios específicos para determinar qué situaciones permiten realizar el trámite dentro del país norteamericano. Por ese motivo, los oficiales migratorios deberán analizar cada expediente de manera individual antes de aprobar o rechazar las solicitudes.

El análisis señaló que la política alcanzaría a personas que permanecen en EE.UU. con visas temporales, entre ellas de estudiante y algunos trabajadores temporales. La nueva postura indica que esos extranjeros deberían solicitar la documentación desde sus países de origen en lugar de gestionar la residencia permanente mientras permanecen en territorio norteamericano.

En cambio, las categorías con “dual intent” o doble intención migratoria podrían sufrir un impacto menor. Según explicó Quarles & Brady LLP, ese concepto permite que una persona mantenga legalmente una visa temporal, como las categorías H-1B o L-1, mientras expresa al mismo tiempo la intención futura de solicitar la green card.

Qué factores evaluarán los oficiales migratorios según la nueva política del Uscis

La nueva directiva instruye a los agentes del Uscis a considerar todos los factores relevantes antes de determinar si corresponde aprobar un ajuste de estatus dentro de EE.UU. Entre los elementos mencionados aparecen:

Violaciones a leyes migratorias.

Fraude o tergiversación.

Incumplimientos relacionados con admisión o permisos.

Conducta posterior al ingreso.

No haber cumplido la salida de EE.UU. dentro del plazo previsto.

Vínculos familiares.

Historial migratorio.

Carácter moral.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

El documento remarcó que el incumplimiento de las condiciones de admisión y la permanencia después del vencimiento autorizado serán factores negativos “altamente relevantes”.

Qué ocurrirá con los formularios I-485 pendientes

El análisis señaló que la nueva política también alcanzaría solicitudes I-485 que todavía no fueron aprobadas. De acuerdo con Quarles & Brady LLP, el memorando no incluyó disposiciones que excluyan a los casos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la medida.

La firma sostuvo que el Uscis podría aumentar las solicitudes de evidencia adicional y realizar más preguntas durante las entrevistas migratorias sobre por qué corresponde un ajuste de estatus en lugar de un trámite consular. A su vez, una denegación del ajuste de estatus probablemente provocaría la revocación de permisos de viaje Advance Parole y las autorizaciones laborales asociadas al pedido pendiente.

El ajuste de estatus quedó limitado a “circunstancias extraordinarias” Magnific

El estudio legal sostuvo que el cambio podría enfrentar impugnaciones en tribunales federales debido al alcance de la política y a su aplicación sobre solicitudes pendientes. Según explicó la firma, los tribunales podrían analizar si la aplicación retroactiva de la política sobre expedientes ya presentados genera conflictos vinculados con el debido proceso o con decisiones previas del Congreso y de la Justicia federal.