I-485 ante Uscis en Texas: cómo solicitar el permiso de trabajo mientras aguardas la green card en 2026

Los migrantes que tienen un Formulario I-485 pendiente en Texas pueden pedir autorización de empleo mientras esperan la resolución de su green card. Para ello, es necesario que presenten el formulario I-765 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y pueden realizar este paso después de completar el I-485 o al mismo tiempo.

Cómo solicitar el permiso de trabajo en Texas mientras aguardas la green card en 2026

La presentación puede hacerse simultáneamente o después, mientras el expediente siga activo con el Uscis. Es importante tener en cuenta que la autorización de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) habilita el trabajo legal durante el período en que la solicitud de ajuste de estatus permanece pendiente, aunque no reemplaza la decisión final de la agencia.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

En cuanto al pago, los que presentaron el I-485 después del 1° de abril de 2024 deben abonar 260 dólares para obtener el permiso laboral, equivalente a la mitad de la tarifa estándar del I-765.

Por su parte, los solicitantes que enviaron el ajuste de estatus entre el 30 de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2024 y ya abonaron la tarifa correspondiente quedan exceptuados del nuevo pago.

La agencia indica que, una vez que apruebe el Formulario I-765, la tarjeta de EAD será producida dentro del plazo de dos semanas. Los envíos se realizan por correo a través del servicio Priority Mail del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

En algunos casos, la aprobación de la green card y del permiso de trabajo pueden tardar más de lo estimado por el Uscis en Texas Magnific

Qué puede demorar el permiso de trabajo o afectar el ajuste de estatus

Tanto en Texas como en otros estados, debido a que el sistema es federal y procesa los casos de varios migrantes al mismo tiempo, la aprobación de un Formulario I-765 puede demorarse por varios motivos:

Una RFE puede demorar el trámite si faltan documentos de respaldo, firma, evidencia del I-485 pendiente o información requerida por Uscis.

si faltan documentos de respaldo, firma, evidencia del I-485 pendiente o información requerida por Uscis. No actualizar el domicilio en el plazo exigido: el solicitante tiene diez días para informar un cambio de dirección; omitirlo puede interrumpir notificaciones sobre entrevistas o decisiones del caso.

el solicitante tiene diez días para informar un cambio de dirección; omitirlo puede interrumpir notificaciones sobre entrevistas o decisiones del caso. Los tiempos varían según la oficina: para casos familiares, el promedio del National Benefits Center registrado en abril de 2026 es de 10,9 meses, según datos del Uscis, aunque en ciudades grandes de Texas puede ser mayor.

El formulario I-765 es la herramienta para obtener un permiso de trabajo, el cual puede tramitarse de forma simultánea o posterior a la solicitud de residencia, ante el Uscis en Florida Imagen ilustrativa generada con IA

Dónde solicitar el permiso de trabajo y consejos para la presentación ante el Uscis

De acuerdo con el Uscis, la dirección de presentación dependerá de la razón por la cual la persona hace la solicitud y la categoría de elegibilidad especificada. Los peticionarios pueden comprobar las oficinas en el sitio web oficial.

Además, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios comparte los siguientes consejos para los solicitantes: