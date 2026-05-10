La nueva regla final del Uscis sobre las firmas inválidas en las solicitudes de inmigración

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó una regla final que endurece el tratamiento de las firmas inválidas en solicitudes migratorias. La medida establece que, si la agencia acepta inicialmente un trámite y luego detecta que carece de una firma válida, podrá rechazarlo o denegarlo a discreción.

Esta es la regla de Uscis sobre las firmas inválidas en los formularios

La agencia publicó en el Registro Federal nuevas ordenanzas sobre las solicitudes migratorias. Allí se especifica que mantiene el criterio de que cada formulario debe contener una firma válida hecha directamente por el solicitante. O bien, por una persona autorizada bajo reglas específicas.

Uscis es la entidad encargada de regular los permisos migratorios en EE.UU. Uscis

No se aceptan nombres escritos en computadora, firmas generadas con sellos automáticos o programas de procesamiento de texto ni sistemas “auto-pen”. También rechaza firmas hechas por abogados en lugar del solicitante cuando la ley no lo permite.

El documento señala que una firma válida puede ser manuscrita, estar en la línea correspondiente del formulario, consistir en una huella digital o en una marca “X”. También se permiten copias escaneadas, fotocopiadas o enviadas por fax, siempre que reproduzcan un documento original con firma manuscrita.

La agencia además reconoce formatos electrónicos únicamente en trámites digitales autorizados expresamente por las instrucciones del formulario.

¿Puedo corregir mi firma inválida si Uscis la rechazó?

El Uscis mantiene el criterio de que no dará una oportunidad para corregir una firma inválida cuando el defecto sea detectado después de la aceptación del trámite. La agencia puede emitir una solicitud de evidencia o un aviso de intención de denegación solo para verificar si la persona que firmó tenía autoridad legal al momento de presentar el documento.

Cuando detecta un problema en la rúbrica, devuelve todo el paquete migratorio y obliga al solicitante a reenviar nuevamente el trámite con los requisitos completos.

Uscis podría negar solicitudes si tienen firmas inválidas Nebojsa Tatomirov/Shutterstock

La regla señala que un formulario puede considerarse “presentado” desde el momento de recepción física. Sin embargo, el Uscis tiene autoridad para rechazarlo posteriormente si descubre errores técnicos o administrativos. Ese detalle resulta importante porque, si el Uscis decide denegar una solicitud por una firma inválida, puede retener la tarifa asociada, considerar el caso completamente adjudicado y declarar al solicitante inelegible para el beneficio pedido.

Otras consecuencias de una firma inválida ante Uscis

La política también afecta plazos críticos. Si una solicitud queda rechazada después del cierre de una ventana migratoria o fuera del tiempo permitido por ley, el solicitante puede perder elegibilidad para presentar nuevamente el beneficio. El Uscis no contempla excepciones automáticas por errores técnicos relacionados con firmas inválidas.

Uscis reforzó su sistema de seguridad al momento de revisar las solicitudes Freepik/Uscis

El objetivo de la entidad es uniformar el manejo administrativo de expedientes y reforzar controles sobre identidad, autenticidad documental y procesamiento financiero, dijo en su informe.

Los peticionados deben tener cuidado también en otros elementos. Cada sección de firma debe completarse exactamente como lo exige el formulario correspondiente. Algunos trámites incluyen espacios separados para el solicitante, intérprete, preparador o representante legal.

Si una de esas casillas obligatorias queda vacía, la agencia puede considerar que el formulario no está correctamente ejecutado y rechazarlo. Se denegaría incluso si el resto del expediente está completo.