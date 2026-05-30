I-485 pendiente ante Uscis: cómo pedir el permiso de trabajo mientras esperas la green card

Quienes presentaron el formulario I-485 para ajustar su estatus migratorio en Estados Unidos pueden solicitar un permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) ante el Uscis mediante el formulario I-765 mientras el expediente continúa abierto. La autorización laboral puede pedirse junto con el ajuste de estatus o en una etapa posterior, siempre que el caso no haya sido resuelto, aunque no garantiza la aprobación final de la residencia.

Qué categoría de elegibilidad usar y cuándo presentar el I-765

El solicitante debe indicar la categoría (c)(9) al completar el formulario I-765.

(c)(9) al completar el formulario I-765. La presentación puede hacerse simultáneamente con el I-485 o después , mientras el expediente siga activo.

, mientras el expediente siga activo. El EAD habilita el trabajo legal durante el período en que la solicitud de ajuste de estatus permanece pendiente, pero no reemplaza la decisión final del Uscis.

Qué y cómo pagar un formulario de Uscis

Cuánto cuesta y quiénes quedan exentos del pago adicional

Quienes presentaron el I-485 después del 1° de abril de 2024 deben abonar US$260 para obtener el permiso laboral , equivalente a la mitad de la tarifa estándar del I-765.

, equivalente a la mitad de la tarifa estándar del I-765. Los solicitantes que enviaron el ajuste de estatus entre el 30 de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2024 y ya abonaron la tarifa correspondiente quedan exceptuados del pago.

Por qué se demora un I-485 y qué puede frenar la aprobación final

Disponibilidad de visas de inmigrante: en categorías familiares o laborales con cupos, la fecha de prioridad debe estar vigente según el boletín de visas del Departamento de Estado.

en categorías familiares o laborales con cupos, la fecha de prioridad debe estar vigente según el boletín de visas del Departamento de Estado. Una Request for Evidence (RFE): ocurre cuando faltan documentos médicos, formularios complementarios o pruebas de respaldo.

ocurre cuando faltan documentos médicos, formularios complementarios o pruebas de respaldo. No actualizar el domicilio en el plazo exigido: el solicitante tiene diez días para informar un cambio de dirección; omitirlo puede interrumpir notificaciones sobre entrevistas o decisiones del caso.

el solicitante tiene diez días para informar un cambio de dirección; omitirlo puede interrumpir notificaciones sobre entrevistas o decisiones del caso. Salir de EE.UU. sin el permiso correspondiente: abandonar el país mientras el ajuste sigue pendiente puede hacer que la solicitud sea considerada abandonada; se requiere un Advance Parole para evitarlo.

abandonar el país mientras el ajuste sigue pendiente puede hacer que la solicitud sea considerada abandonada; se requiere un Advance Parole para evitarlo. Los tiempos varían según la oficina: para casos familiares, el promedio del National Benefits Center registrado en abril de 2026 es de 10.9 meses, según datos del Uscis, aunque ciudades como Nueva York pueden superar los 20 meses.

Uscis anunció que aumenta la evaluación y verificación de antecedentes de extranjeros que buscan trabajo en EE.UU. Freepik/Uscis - Freepik/Uscis

El estado del expediente puede consultarse en el sistema “Case Status Online” del Uscis ingresando el número de recibo del trámite. Desde una cuenta en línea del organismo también es posible recibir alertas automáticas, revisar correspondencia, actualizar datos personales y cargar documentación adicional cuando se solicita.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.