Un nuevo informe revela el costo de las redadas del ICE en Chicago y la pérdida de US$1260 millones

Un estudio de la Universidad de Illinois en Chicago detalló el impacto económico vinculado al aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde 2025. En el contexto de las detenciones, la reducción en la movilidad de los inmigrantes se asoció con una pérdida estimada de más de 1260 millones de dólares en comercios y restaurantes del condado de Cook.

ICE en Chicago: cómo los operativos afectaron el consumo en el condado de Cook

El informe analizó datos anónimos de GPS de teléfonos celulares en esa área metropolitana. Los investigadores documentaron una marcada caída en los desplazamientos cotidianos entre esas comunidades.

La menor movilidad de consumidores restó más de US$1260 millones a las tiendas minoristas y restaurantes de vecindarios no inmigrantes de Chicago Fotomontaje realizado con IA

En vecindarios con alta proporción de personas nacidas en América Latina, los traslados de los residentes disminuyeron casi inmediatamente después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo el 20 de enero de 2025.

Los desplazamientos entre comunidades hacia tiendas minoristas cayeron aproximadamente un 9%, mientras que las salidas a restaurantes disminuyeron cerca de un 10%. Las visitas a negocios ubicados dentro de esos mismos barrios se mantuvieron estables.

Como resultado directo, la menor movilidad de consumidores restó más de US$1260 millones a las tiendas minoristas y restaurantes de vecindarios no inmigrantes.

A su vez, la caída en el consumo le costó al estado de Illinois un estimado de US$107 millones en impuestos sobre las ventas no recaudados.

ICE en Chicago: cómo el temor a los operativos redujo los negocios

De acuerdo con los datos de los investigadores, la disminución en la actividad surgió a las pocas semanas de la asunción de Trump, se mantuvo durante casi un año y afectó de manera especial al comercio minorista suburbano. No se halló evidencia de que el gasto perdido se haya compensado con compras en otras zonas dentro o fuera del condado.

El pánico provocado por los rumores y redadas llevó a que muchos residentes evitaran salir incluso a realizar compras cotidianas por miedo a encontrarse con agentes del ICE.

En Chicago, la interrupción de la actividad comercial por temor a las redadas del ICE afectó de manera especial a los negocios minoristas suburbanos ICE

“No es que se haya recuperado después de un año. El comportamiento de la gente cambió sistemáticamente después del 20 de enero de 2025″, afirmó el profesor Matt Wilson, coautor del estudio, en diálogo con NPR.

El profesor se refirió luego a la percepción de muchos estadounidenses que creen que la población latina está aislada. “En realidad, estas comunidades están mucho más integradas en la economía general y realizan viajes a lugares lejanos del condado con regularidad”, apuntó.

En cuanto a la información sobre los migrantes detenidos, un análisis de datos realizado por Chicago Sun-Times/WBEZ reveló que solo el 15% de los inmigrantes detenidos en el área de Chicago durante la campaña más reciente, en otoño, tenía una condena penal previa.

“Tengo que ir a comprar víveres, pero no lo he hecho. ¿Y si está allí el ICE?“, expresó Caridad, una camarera de Chicago, a NPR, en 2025. “La gente no solo tiene miedo, sino que está en pánico”, lamentó.

18 personas fueron detenidas por el ICE en un supermercado latino de Nueva Jersey

Qué efectos económicos muestran otros estudios en EE.UU.

En otras áreas que también fueron escenario de intensas operaciones de control migratorio, el impacto económico se advirtió en la caída del gasto total y en el aumento de precios.

Un informe de la Brookings Institution proyecta una caída de 1,7 puntos porcentuales en el gasto total del consumidor en los estados con operativos intensivos de inmigración.

En Minneapolis, los daños económicos totales por las redadas del ICE se estiman en casi US$700 millones, con pérdidas para los pequeños negocios que superaron los US$81 millones solo en enero.

La organización America’s Voice publicó un análisis en el que indicó que el aumento de las detenciones y expulsiones tiene efectos concretos sobre los precios, el empleo, la construcción, el cuidado de personas y la actividad de pequeños comercios: