Illinois cierra el 15 de agosto la ayuda para pagar gas y electricidad: puede terminar antes si se agotan los fondos
Las personas pueden iniciar el trámite y acceder a la asistencia sin importar su situación migratoria
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Illinois cerrará el 15 de agosto el período para solicitar la ayuda para pagar gas y electricidad del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (Liheap, por sus siglas en inglés). El beneficio podría finalizar antes si se agotan los fondos.
¿Hasta cuándo se puede solicitar Liheap en Illinois?
El período de inscripción comenzó el 1° de octubre y permanecerá abierto hasta el 15 de agosto, siempre que continúen disponibles los recursos asignados, informó el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois (DCEO, por sus siglas en inglés).
El Liheap ayuda a los hogares de bajos ingresos que cumplen los requisitos a pagar las facturas de calefacción, gas, propano y electricidad. Las solicitudes deben presentarse directamente ante el organismo encargado de administrar el programa en cada zona. El Dceo ofrece una herramienta para localizar la agencia correspondiente por condado.
Los servicios cubiertos por el Liheap y el CSBG
La administración de JB Pritzker y el DCEO utilizan recursos federales para financiar el Liheap y el Programa de Subvenciones en Bloque para Servicios Comunitarios (CSBG, por sus siglas en inglés). El presupuesto estatal del año fiscal 2026 respalda ambos programas.
CSBG cubre una variedad más amplia de necesidades esenciales. Los residentes elegibles pueden recibir asistencia para el alquiler, alimentos, alojamiento temporal, medicamentos y otros gastos domésticos. Su período de financiación se extiende desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre o hasta que se terminen los recursos disponibles.
¿Cuáles son los límites de ingresos para recibir la asistencia?
Los dos programas establecen límites diferentes. Para determinar la elegibilidad, se consideran los ingresos brutos de todos los integrantes del hogar durante los 30 días anteriores a la solicitud, antes de descontar impuestos. Los hogares con más de seis integrantes deben consultar los valores aplicables con su agencia local.
|Integrantes del hogar
|Límite de CSBG por 30 días
|Límite de Liheap por 30 días
Uno
US$2.608
US$3332
Dos
US$3525
US$4357
Tres
US$4442
US$5382
Cuatro
US$5358
US$6407
Cinco
US$6275
US$7432
Seis
US$7192
US$8457
La documentación necesaria para acreditar la elegibilidad
La agencia verificará la información de cada integrante del hogar. Para acreditar los ingresos de los últimos 30 días, se puede presentar alguno de estos documentos:
- Un recibo de sueldo.
- Un cheque.
- Una copia de un cheque que muestre el monto de una prestación fija de la Administración del Seguro Social, Asuntos de Veteranos o el Departamento de Servicios Humanos.
- Otro comprobante documental de ingresos.
Quienes soliciten asistencia energética deberán aportar la factura del servicio correspondiente. Para gestionar el beneficio destinado al alquiler, se requiere el contrato vigente. También se puede presentar una tarjeta del Seguro Social o un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), si el residente cuenta con alguno de ellos.
Las personas que no tengan ITIN ni número del Seguro Social también pueden iniciar el trámite. Los hogares pueden pedir la asistencia independientemente de su situación migratoria.
Advertencias oficiales sobre posibles estafas
El Liheap y el CSBG no entregan subvenciones directas a particulares ni cobran cargos para conceder una prestación. Ante mensajes que ofrecen esos supuestos beneficios o exigen un pago, el estado indica comunicarse con la línea contra el fraude del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos al 1-800-447-8477.
El DCEO también alertó sobre cartas fraudulentas de “notificación de adjudicación” enviadas a organizaciones en nombre del organismo. Esas comunicaciones pueden denunciarse ante la Comisión Federal de Comercio o el Centro de Denuncias de Delitos en Internet.
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