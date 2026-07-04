Ola de calor en Nueva York: el programa para obtener importantes descuentos en la factura de electricidad y gas

La gobernadora Kathy Hochul recordó el 2 de julio que los residentes de Nueva York pueden inscribirse en el programa para obtener descuentos en la factura de electricidad y gas durante la ola de calor. El Programa de Asequibilidad Energética (EAP, por sus siglas en inglés) y el Programa Mejorado de Asequibilidad Energética (EEAP, por sus siglas en inglés) ya otorgan más de US$500 millones al año en descuentos para cerca de un millón de hogares.

EAP y EEAP en Nueva York: descuentos mensuales en luz y gas para hogares elegibles

Según informó la Oficina de la Gobernadora, el EAP y el EEAP ofrecen descuentos mensuales en facturas residenciales de electricidad o gas. La ayuda está dirigida a hogares elegibles por ingresos en todo el estado.

La inscripción está disponible durante todo el año y puede verificarse directamente con la empresa de servicios

El gobierno estatal estima que otros 1,5 millones de hogares de Nueva York cumplen los requisitos para recibir el beneficio, pero todavía no se inscribieron. Hochul afirmó que “millones de neoyorquinos más son aptos para recibir descuentos” y pidió visitar ny.gov/EAP para conocer los detalles.

Requisitos del EAP en Nueva York: HEAP, Asistencia Pública, SNAP y Medicaid

Las grandes empresas de electricidad y gas natural aplican el descuento del EAP a clientes residenciales que reciben beneficios de Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés) o de Programa de Asistencia Pública (PA, por sus siglas en inglés), también conocido como Asistencia Temporal (Temporary Assistance). La cobertura rige sin importar el tipo de combustible o beneficio.

Además, los usuarios pueden inscribirse en el EAP tradicional si demuestran participación en otros beneficios de asistencia pública. Entre ellos figuran:

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Medicaid.

Otros planes de asistencia pública reconocidos por la empresa de servicios.

EEAP 2026: más hogares de Nueva York califican por ingresos medios

Hochul y la Comisión de Servicios Públicos ampliaron el programa de descuentos el verano pasado con el EEAP. Desde enero de 2026, la extensión alcanza a residentes de Nueva York que estén por debajo del ingreso medio estatal o del área, aunque no califiquen para el EAP tradicional, de acuerdo con los criterios de cada empresa. El objetivo es incorporar a hogares que quedan fuera de las reglas tradicionales, pero que también enfrentan costos elevados de energía.

Cómo inscribirse al EAP o EEAP y verificar el descuento con la empresa de servicios

Los clientes pueden inscribirse en cualquier momento del año. Quienes reciben beneficios de HEAP o PA pueden quedar anotados automáticamente en el EAP.

Si un usuario cree que cumple los requisitos para el EAP o el EEAP, debe comunicarse con su empresa de servicios. La compañía puede confirmar si la cuenta ya está registrada, explicar la elegibilidad y detallar el procedimiento de solicitud.

Cortes de servicios en Nueva York: nuevas protecciones por calor extremo e islas de calor

En marzo, Hochul y la Comisión de Servicios Públicos aprobaron una política estatal para proteger a clientes durante eventos de calor extremo. La medida alcanza a las principales empresas eléctricas privadas y a compañías de agua, además de las protecciones ya existentes bajo la Home Energy Fair Practices Act (HEFPA).

Los usuarios que reciben HEAP o Asistencia Pública pueden quedar incorporados de manera automática

La política prohíbe a las empresas cortar el servicio residencial por falta de pago durante eventos de calor extremo. Los clientes que viven en zonas designadas como islas de calor reciben protecciones adicionales. Antes del verano, las compañías definieron criterios junto con el personal del Departamento de Servicios Públicos (DPS, por sus siglas en inglés) y otras partes interesadas para identificar esas áreas en el estado.