Alivio fiscal en Illinois: el anuncio de Pritzker para residentes de 11 condados

Los residentes y negocios de 11 condados de Illinois afectados por inundaciones, tornados, lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos ocurridos entre marzo y junio de 2026 podrán acceder a un programa de alivio fiscal, impulsado por el gobernador JB Pritzker. La medida alcanza a los condados de Coles, Cook, Effingham, Jefferson, Kankakee, LaSalle, McLean, Stephenson, Warren, Winnebago y Woodford, y permite solicitar la exención de multas e intereses.

Qué anunció JB Pritzker para los afectados por los desastres naturales

La iniciativa fue implementada junto al Departamento de Ingresos de Illinois (IDOR, por sus siglas en inglés) y está dirigida tanto a individuos como a empresas que sufrieron consecuencias directas por los eventos climáticos.

“Tras estas devastadoras tormentas, nuestra administración garantiza que los residentes y las empresas afectadas tengan el apoyo que necesitan para recuperarse”, señaló Pritzker en un comunicado.

El mandatario agregó que la asistencia busca brindar “el tiempo y el margen necesarios para que las comunidades puedan concentrarse en la recuperación”, sin enfrentar cargas financieras adicionales derivadas de retrasos tributarios.

El beneficio alcanza a quienes sufrieron daños entre el 10 de marzo y el 21 de junio de 2026 y están en zonas consideradas oficialmente de desastre.

Qué impuestos están incluidos en el beneficio de Illinois

La asistencia puede aplicarse a distintos tributos administrados por Illinois, incluidos los impuestos sobre la renta, las retenciones, las ventas, determinados impuestos especiales y otros gravámenes estatales.

Las autoridades aclararon que el programa está diseñado para ayudar a quienes no pudieron cumplir con sus obligaciones fiscales debido a pérdidas materiales, interrupciones operativas o dificultades provocadas por las emergencias declaradas por el estado.

Además, cualquier otro condado que sea incorporado posteriormente a una declaración oficial de desastre también podrá acceder a estas medidas de apoyo tributario.

La asistencia puede aplicarse a distintos tributos administrados por Illinois Imagen ilustrativa generada con IA

Cómo solicitar la exención de multas e intereses en Illinois

Para obtener el beneficio, los solicitantes deben enviar una explicación por escrito al IDOR y detallar de qué manera los daños ocasionados por la emergencia afectaron su capacidad para presentar declaraciones o realizar pagos dentro de los plazos previstos.

También deberán incluir información básica como nombre, dirección, número de cuenta tributaria y una estimación de cuándo podrán regularizar su situación fiscal. Las solicitudes pueden enviarse por correo electrónico o postal. Quienes ya hayan recibido sanciones económicas también podrán pedir su eliminación si demuestran que el incumplimiento estuvo directamente relacionado con los daños ocasionados por los desastres naturales.

Para obtener el beneficio, los solicitantes deben enviar una explicación por escrito al IDOR y detallar de qué manera los daños ocasionados por la emergencia afectaron su capacidad para presentar declaraciones (Freepik/iStock) Freepik/iStock

Qué otras ayudas pueden recibir los propietarios afectados

El gobierno estatal recordó que los dueños de viviendas o inmuebles que hayan sufrido daños materiales pueden comunicarse con la oficina de evaluación de su condado para consultar la posibilidad de una nueva tasación de la propiedad.

Esta alternativa podría permitir ajustes en la valoración fiscal de inmuebles.La información completa sobre requisitos, formularios y canales de contacto está disponible a través del Departamento de Ingresos de Illinois para las personas y empresas alcanzadas por las declaraciones oficiales de desastre.