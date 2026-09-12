JB Pritzker y el ejercicio que hace cada mañana: camina entre cuatro y cinco millas por la costa de Chicago

Lejos de su rol como gobernador, JB Pritzker reveló cómo es su rutina diaria de ejercicio por las mañanas a lo largo de la costa del lago en Chicago. El mandatario estatal contó que realiza caminatas de entre cuatro y cinco millas (6,4 a ocho kilómetros) como parte de su proceso para la recomposición corporal y cuidar su salud.

Pritzker dijo que su caminata diaria es buena para la salud mental

Pritzker habló sobre los beneficios de sus recorridos matutinos al aire libre. Sobre esta actividad, afirmó: “Las caminatas al aire libre son excelentes para la salud mental. Me dan un descanso real de los desafíos diarios de la vida cotidiana, así que me encantan”.

JB Pritzker contó por qué decide salir a caminar cada mañana en Chicago Captura de pantalla de video NBC Chicago

Asimismo, en una entrevista con NBC Chicago, el gobernador explicó a qué otra alternativa apela cuando las condiciones del tiempo impiden su caminata en el exterior. Al respecto, expresó: “Cuando el clima es malo, obviamente, trato de encontrar una cinta de correr en algún lugar”.

El mandatario también contó que comenzó con caminatas en espacios interiores antes de trasladar su rutina al exterior . Según dijo, este es su principal hábito de actividad física.

El antecedente de salud de Pritzker que lo motiva a hacer ejercicio

Durante la entrevista con NBC Chicago, Pritzker también se refirió a los comentarios de la gente y los medios sobre su recomposición corporal. “Supongo que sí, supongo que la gente lo nota, pero no había anticipado que las personas le prestaran atención”, dijo.

Además, recordó la muerte de su padre, Donald Pritzker, a causa de un ataque cardíaco en 1972 a los 39 años. En ese momento, el gobernador tenía siete años.

JB Pritzker aseguró que el fallecimiento de su padre a temprana edad es un impulso para impulsar su buena salud @JBPritzker

En ese marco, el mandatario señaló que ese antecedente es un factor de motivación para su salud. “Cada vez que voy al médico, es parte de mi expediente. Siempre me aconsejan sobre las cosas que debo vigilar y recuerdan mi mayor riesgo por tener un familiar que falleció joven por un ataque cardíaco, así que eso me impulsa”, explicó.

Pritzker destacó la importancia de la caminata en su vida

El gobernador también fijó su posición ante las preguntas sobre el uso de medicamentos GLP-1. Al respecto, Pritzker consideró que la decisión depende de cada persona en particular.

“No voy a responder esa pregunta porque creo que hay muchas personas con esos medicamentos GLP-1 y es un asunto privado de cada uno. A veces la gente los consume por un problema médico genuino, como diabetes u otra afección, y son fármacos increíbles”, comentó.

Además, el gobernador de Illinois manifestó que “cualquiera que haga algo bueno por su salud realiza una acción positiva”.

A su vez, el mandatario resaltó el impacto que el hábito de la caminata tiene en su calidad de vida y en el bienestar de su familia. Pritzker concluyó que es “algo bueno” para su salud y para su deseo de estar “durante mucho tiempo” con sus hijos.