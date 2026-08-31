Adiós Illinois: cuántos habitantes perdió el estado desde 2018 y qué pasó durante el gobierno de JB Pritzker

En un año electoral, Illinois enfrenta un problema acuciante de crecimiento demográfico debido a la partida de miles de residentes en los últimos años. Según un informe reciente, Illinois registra una pérdida neta de más de 168 mil habitantes desde 2018, período que abarca casi toda la gestión de JB Pritzker, que asumió en enero de 2019.

Cuántos residentes dejaron el estado durante el gobierno de JB Pritzker en Illinois

Con dos mandatos casi completados, Pritzker compite por un tercer período en las elecciones de Illinois 2026. Uno de los fenómenos que atraviesa el estado es la migración interna hacia otras jurisdicciones, ya que decenas de miles de personas abandonaron el territorio en los últimos años.

Desde que Pritzker asumió el cargo en 2018, más de 168,000 residentes netos abandonaron Illinois illinoispolicy.org

De acuerdo con un informe publicado por Illinois Policy, se proyecta que el Estado de la Pradera perderá 600 mil residentes para 2033, debido a una disminución de 450 mil personas en la población en edad laboral productiva.

La tendencia se refleja en cifras reunidas por la Oficina del Censo de Estados Unidos: entre 2020 y 2025, la población de Illinois menor de 20 años disminuyó un 6,8%, más del triple de rápido que el promedio nacional del 2%.

En cuanto al dato concreto de la emigración durante los mandatos de Pritzker, según el análisis de Illinois Policy, desde 2018 el estado registra una pérdida neta de más de 168 mil habitantes, equivalente a más del 1% de su población. Con estos números, ocupa el puesto 48 en tasa de crecimiento demográfico entre los 50 estados de EE.UU.

Hacia dónde van los residentes que abandonan Illinois

Solo en el año 2024, Illinois registró una salida neta de casi 83.000 residentes hacia otros estados. Uno de los más beneficiados fue Florida, que atrajo a más de 11.000 residentes ese año, mientras que casi 37.000 se mudaron a los estados vecinos.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, buscará la reelección este año en las elecciones de noviembre @JBPritzker

De acuerdo con Illinois Policy, Pritzker presidió 63 aumentos de impuestos y tasas hasta la fecha. De no ser por la migración internacional, la población total de Illinois habría disminuido en 2025, según el informe.

Elecciones en Illinois: cuándo se elige gobernador y encuestas recientes

En medio de la emigración de miles de residentes, Illinois definirá al próximo gobernador el martes 3 de noviembre, en las elecciones generales de medio término de EE.UU. A pesar del abandono de muchos residentes, las últimas encuestas muestran un panorama favorable para Pritzker frente a su rival republicano Darren Bailey.

El sondeo más reciente, realizado por G-Ratings en agosto, colocó al demócrata con 50,6% de la intención de voto, frente al 32,5% de Bailey. El 9,3% estaba indeciso, mientras que 4,1% no optaba por ninguno y 3,5% apoyaba al independiente Collin Corbett.

Las declaraciones de Pritzker sobre el costo de vida en Illinois

La encuesta elaborada en julio por la misma consultora había mostrado una diferencia prácticamente idéntica: 52,7% contra 33,8%, una ventaja de 18,9 puntos porcentuales para Pritzker.

De lograr la victoria, Pritzker se convertiría en el primer gobernador de Illinois desde James R. Thompson en ganar un tercer mandato consecutivo.”Thompson fue elegido en 1976 y reelegido en 1978, 1982 y 1986; gobernó durante 14 años.